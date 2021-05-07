Владимир Нетёсов: «Когда над человечеством нависла большая беда, именно советский народ сохранил мир»

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Для фронтовика Егора Дмитриевича День Победы всегда был праздником со слезами на глазах – из-за воспоминаний, а теперь еще из-за потери любимой супруги и боевой подруги, с которой вместе были больше 70 лет. Жена, кстати, тоже фронтовик – участница боев за Воронеж и на Курской дуге – ушла из жизни 2 года назад. Альбом с фотографиями теперь постоянный спутник ветерана. Ведь в нем собраны все счастливые моменты большой и дружной семьи.

В 1943 году в неполных 18 лет Егор Кудинов был призван на фронт. Воевал в составе 57-й зенитно-артиллерийской дивизии ПВО. Защищал столицу от налетов вражеской авиации.

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– Было несколько линий обороны. Мы стояли в 30 километрах от Москвы. И надо сказать хорошо справлялись. Москва – она же не разбитая, как Воронеж. Это наш город был на 85% стерт с лица земли. Молодежь одна была. 4 батареи – каждую пушку обслуживало 5-6 человек. И вы знаете, у нас не было потерь. Мы в лесу были хорошо замаскированы. Но самолеты не пропускали, били без промаха, – вспоминает Егор Кудинов.

Раньше фронтовик не пропускал ни одного парада в Воронеже в честь Великой Победы, возлагал цветы и к памятнику в Песчаном Логу, рядом с которым живет. Но из-за возраста и недомоганий 95-летний ветеран теперь 9 мая встречает дома. Накануне праздника Егора Кудинова навестил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов. Он поздравил ветерана с праздником, вручил цветы и традиционный подарок – фронтовой паек.

Поговорили о прошлом, Егор Дмитриевич поделился воспоминаниями о войне, обсудили политические новости. Участник войны признался, что очень обидно за все, что сейчас происходит в Европе. Ведь за мир и благополучие этих странах в свое время были отданы миллионы жизней советских солдат.

Владимир Нетёсов пожелал фронтовику здоровья и бодрости духа, а еще выразил уверенность, что никто и никогда не сможет переписать историю. Подвиг участников Великой Отечественной навсегда останется в памяти народа.

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–День Победы – это самый великий праздник нашей страны. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, тех людей, которые сохранили мир, защитили страну, кто подарил нам будущее. Они проявили невероятную отвагу и стойкость. Когда над человечеством нависла большая беда,именно советский народ сохранил мир на земле. И каждая такая встреча с участниками тех событий, героями войны вызывает лично у меня чувство невероятной гордости и глубоко уважения, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежскойоблдумы пообщался также с родными фронтовика. Расспросил о проблемах и заботах. Выяснилось, что жителям частного сектора не хватает подъездной дорожки, а также удобной лавочки для вечерних посиделок с соседями и друзьями. Владимир Нетёсов отметил все пожелания семьи ветерана войны и сообщил, что работы по благоустройству территории начнутся сразу после майских праздников.