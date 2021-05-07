Конкурс проводит Союз журналистов при поддержке Металлоинвеста Фото: предоставлено пресс-службой

Конкурс проводится ежегодно при поддержке компании «Металлоинвест».

Символично, что в этот раз призы, дипломы и денежные премии получил 21 лауреат.

Впрочем, в этом году в конкурсе принимали участие не только курские журналисты. Так, Белгородец Виктор Вербкин рассказал в своем произведении о подвиге военкора «Курской правды» Ивана Дорошенко, который в одиночку выпустил первый номер «Курской правды» в освобожденном от фашистов Старом Осколе. Основной для журналистского исследования послужили материалы московских архивов. Также Виктор изучил подшивки старых газет, встречался с родственниками Ивана Дорошенко.

Еще один лауреат конкурса – руководитель поискового отряда «Курган» Андрей Сотников. Именно благодаря ему и его товарищам найдены и перезахоронены останки сотен советских воинов. Спецкорр ГТРК «Курск» Светлана Герасимова сама принимала участие в перезахоронении в Краснодоне останков Георгия Деркача, поднятых поисковиками на Северном фасе Курской битвы.

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева Борис Сорокин напомнил, что курянин, писатель Константин Воробьев сам прошел войну, испытал муки концлагерей. Его произведения основаны на собственных переживаниях:

- Очень важно, что журналисты помогают сохранить подлинную историю о Великой Отечественной войне, рассказывают, какой ценой была достигнута победа над фашизмом.

- Из репортажей и статей мы узнаем новые истории и имена, - говорит председатель КРО Союза журналистов России Константин Строев. - Благодаря цифровым технологиям становятся широко доступными архивы, что позволяет найти не известные ранее факты о Великой Отечественной войне и биографии ее участников.