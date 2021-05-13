"Ночь Музеев 2021" в Курске: куда пойти?

Музеи и галереи города предлагают разнообразную программу
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В субботу, 15 мая, в культурных учреждениях Курска состоится «Ночь музеев».
В дворе археологического музея будет несколько интерактивных зон
Фото: предоставлено пресс-службой
В этом году традиционная акция получила тему «Больше, чем музей». Посетителей ждут квесты, театральные постановки и лекции. А вы уже решили, куда отправитесь?
В краеведческом - театрализованная экскурсия
Фото: предоставлено пресс-службой
Рассказываем наглядно, где можно интересно провести досуг в этот день.
В литературном музее - встреча к юбилею Михаила Булгакова
Фото: предоставлено пресс-службой