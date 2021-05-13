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Звезды13 мая 2021 16:57

"Ночь Музеев 2021" в Курске: куда пойти?

Рассказываем, что предлагают курянам в рамках культурной акции
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Музеи и галереи города предлагают разнообразную программу

Музеи и галереи города предлагают разнообразную программу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В субботу, 15 мая, в культурных учреждениях Курска состоится «Ночь музеев».

В дворе археологического музея будет несколько интерактивных зон

Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году традиционная акция получила тему «Больше, чем музей». Посетителей ждут квесты, театральные постановки и лекции. А вы уже решили, куда отправитесь?

В краеведческом - театрализованная экскурсия

Фото: предоставлено пресс-службой

Рассказываем наглядно, где можно интересно провести досуг в этот день.

В литературном музее - встреча к юбилею Михаила Булгакова

Фото: предоставлено пресс-службой

КультураКультура: изобразительное искусство