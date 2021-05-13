"Ночь Музеев 2021" в Курске: куда пойти?

Музеи и галереи города предлагают разнообразную программу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В субботу, 15 мая, в культурных учреждениях Курска состоится «Ночь музеев».

В дворе археологического музея будет несколько интерактивных зон Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году традиционная акция получила тему «Больше, чем музей». Посетителей ждут квесты, театральные постановки и лекции. А вы уже решили, куда отправитесь?

В краеведческом - театрализованная экскурсия Фото: предоставлено пресс-службой

Рассказываем наглядно, где можно интересно провести досуг в этот день.