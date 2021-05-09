В курском цирке представили программу «Салют Победы»

Цирк возобновил работу ко Дню Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

После длительного перерыва курский цирк вновь открыл свои двери для зрителей. Из-за коронавирусных ограничений в нем не было выступлений с марта 2020 года.

Куряне смогут увидеть представление в мае Фото: Светлана ВОЛКОВА

На манеже состоялась премьера военно-патриотического спектакля «Салют Победы», восстановленного Росгосцирком к 9 мая. Первыми зрителями постановки стали семьи курских медработников.

В основе спектакля - история артистов, ушедших на фронт в Великую Отечественную войну. В нем собраны лучшие номера отечественного цирка. В постановке задействованы более ста воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров и дрессировщиков. Для большего погружения зрителя в действо использованы приемы дополненной реальности. Зрители могли почувствовать дуновение ветра, запах пороха.

Спектакль посвящен событиям Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

- «Салют Победы» – единственный в России и, наверное, во всем мире цирковой спектакль военно-патриотического содержания, – подчеркнул генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков. – Мы с гордостью и честью представляем эту программу в городе воинской славы Курске.

В Доме Советов обсудили дальнейшее сотрудничество региона с Росгосцирком. Курскому цирку будет предоставлена льгота по налогу на имущество как активному участнику социальных проектов. В этом году программу льготных представлений планируется дополнить проектом «Цирк — детям села». Также достигнута договоренность по использованию земельного участка, находящегося в собственности цирка. Он войдет в территорию, на которой намечена реновация в рамках подготовки к 1000-летию Курска.