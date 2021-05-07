"Скорая" заплатит почти 2, 5 миллиона рублей за гибель курянки

Разбирательства по делу шли почти семь лет Фото: Из архива КП.

Суд взыскал с ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи» в пользу дочери умершей в результате ненадлежащего оказания медпомощи женщины компенсацию морального вреда в 1,2 миллиона рублей, сообщили в Курском областном суде.

- 27 апреля Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Курска к ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета здравоохранения Курской области. Истица просила взыскать компенсацию морального вреда и погребальных расходов в связи со смертью матери, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина указала, что 6 декабря 2014 года ее 55-летней матери сотрудник линейной бригады ОБУЗ оказывал медицинскую помощь. Качество ее было таково, что в результате ее мать умерла. Моральный вред дочь пациентки оценила в полтора миллиона рублей, расходы на погребение - в 124 505 рублей.

Ответчик не согласился с размером компенсации морального вреда, который требовала курянка. Сторона ссылалась на то, что в рамках уголовного дела против сотрудника "скорой" потерпевшим был признан супруг умершей, в пользу которого вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда Курска с ОБУЗ «КГССМП» взыскана компенсация морального вреда в 1 200 000 рублей.

Однако суд первой инстанции удовлетворил и исковые требования дочери в том же размере – 1 200 000 рублей.

27 апреля суд апелляционной инстанции оставил решение Ленинского районного суда Курска без изменения.