В обладминистрации пояснили строительство "места вип-отдыха" под Курском

Пользователи соцсетей назвали проект слишком затратным для бюджета Фото: предоставлено пресс-службой

В соцсетях распространилась информация о возведении "места вип-отдыха" на территории ОБУ "РСТК "Сейм" в деревне Дурнево Курского района Курской области", ценой более 81 млн. рублей с баней, понтоном на реке и даже вольером.

Строительство заинтриговало блогеров Фото: СОЦСЕТИ

В администрации региона раскрыли детали строительства:

- В прошлом году на базе «Сейм» построили спортивно-восстановительный корпус, в котором размещены большой универсальный спортзал, залы для кардио- и силовых тренировок, большой и малый конференц-залы, медицинская комната, баня, а также 46 номеров для проживания 60 человек.

Здесь проводят подготовку к соревнованиям курские фехтовальщики, дзюдоисты, баскетболисты, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, а также игроки волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» и футбольного клуба «Авангард». В 2020 году на спортивной базе состоялось 45 тренировочных мероприятий, в которых приняли участие порядка 800 спортсменов.

По информации областного комитета по физической культуре и спорту, в этом году планируется отремонтировать столовую с увеличением вместимости с 50 до 100 человек и создать новое футбольное поле с искусственным газоном.

В ближайшее время на базе «Сейм» заменят тепловые и электрические сети, ограждение и реконструируют трансформаторную подстанцию.

В этом году начнется обновление коттеджей. Планируется заменить восемь старых коттеджей на новые; дополнительно построить еще восемь коттеджей и реконструировать два двухэтажных дома, беседку, мост; обновить искусственный водоем, склад и контрольно-пропускной пункт.

В планах в последующие годы провести капитальный ремонт теннисного корта, спортивной площадки, навеса над баскетбольной площадкой и реконструкцию гаражных боксов под залы единоборств и тяжелой атлетики.

Кроме этого планируется чистка реки Сейм, затона, обустройство трех пляжей и благоустройство территории.

В 2021 году здесь запланировано 44 тренировочных мероприятия с участием порядка 1 500 спортсменов. Для них спортивный комплекс «Сейм» станет основной тренировочной базой для подготовки к крупным всероссийским и международным соревнованиям.