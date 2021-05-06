Премиальные окатыши из Курской области впервые отгружены за рубеж

Окатыши специально покрыли известковой эмульсией для предотвращения процесса окисления Фото: предоставлено пресс-службой

40 тысяч тонн премиальных окатышей производства Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева отгружены в Аргентину. Это первая партия, которая ушла из Курской области за рубеж.

Окатыши специально покрыли известковой эмульсией для предотвращения процесса окисления. Таково было пожелание клиента, сообщили на комбинате.

Для этого на конвейере смонтировали установку по разработкам специалистов фабрики, управления технического контроля и технологической автоматики комбината. В общей сложности на это ушло около двух месяцев.

Управляющий директор МГОКа Антон Захаров рассказал, что комбинат вышел на промышленную мощность по производству железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) с характеристиками, удовлетворяющими требованиям мирового рынка:

- Сейчас мы производим 470 тонн премиальных окатышей в час и обладаем возможностью увеличить объёмы при наличии спроса со стороны потребителей.

Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы развития. В частности, внедрению технологии тонкого грохочения и модернизации обжиговых машин.

В 2020 году МГОК им. А.В. Варичева запустил опытное производство железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) из флотационного концентрата с содержанием железа – 68%, диоксида кремния – менее 1,5%, серы 0,004%.

Такого рода окатыши необходимы для производства металлизованного сырья – прямовосстановленного и горячебрикетированного железа.

Кроме того, за счет повышения содержания железа в шихте меньше выбросы парниковых газов и меньше шлака. А экономия энергоресурсов при производстве железа из такого сырья вдвое больше по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов уменьшаются на 60%.