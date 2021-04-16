Расходы бюджета Липецкой области на социальную сферу в 2020 году выросли

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Бюджет Липецкой области даже в очень сложный и непредсказуемый пандемийный 2020 год по-прежнему оставался социально-ориентированным. Около 55,4 млрд рублей, или почти две трети всех расходов региональной казны, было направлено на социальную сферу. Об этом сегодня руководитель области Игорь Артамонов заявил на 53 сессии облсовета, в ходе которой депутаты заслушали и приняли ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Липецкой области за 2020 год.

Так, на развитие образования направлено 21,4 млрд рублей (25%), сфера социальной политики получила 19,3 млрд рублей (22%), в здравоохранение вложено 9,4 млрд рублей (11%), в культуру – 3,4 млрд рублей (4%), в физкультуру и спорт – 1,9 млрд рублей (2%). В среднем по регионам ЦФО на социальную сферу направляется 57% средств консолидированного бюджета, в Липецкой области этот показатель по итогам прошлого года составил 64%.

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«2020-й для нас прошел под лозунгом «Житель в центре», – подчеркнул в ходе отчета Игорь Артамонов. – Мы выстраивали работу всех органов власти под запросы липчан и создавали удобную и эффективную систему коммуникации. Сегодня в области работают шесть различных каналов связи с жителями. От традиционных – почта, телефон и сайт – до портала, инстаграма, Единой диспетчерской службы и мобильного приложения. Каждый человек найдет удобный способ и будет услышан».

Жители Липецкой области оценили эту доступность. Единая диспетчерская служба за 2020 год приняла в шесть раз больше обращений, чем за предыдущий. Их количество на конец декабря превысило 500 тысяч. При этом официальных письменных обращений стало меньше на 13%, следовательно введенные онлайн-сервисы более удобны для жителей, а по скорости рассмотрения обращений граждан – это всего три дня – Липецкая область занимает первое место в России.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.