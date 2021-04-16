Депутаты Воронежской областной Думы за первый квартал текущего года приняли порядка 2,5 тысяч обращений от граждан

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Отметим, что заявления от воронежцев поступали, в основном, в дистанционном формате в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

В первом квартале 2021 года к депутатам Воронежской областной Думы обратились более 2500 жителей области. Обращения принимались приемной граждан регионального парламента и местных партийных приемных во всех районах области.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, большая часть приемов граждан велась в дистанционном формате. Приемы провели все депутаты VII созыва. Темы, которые волновали граждан, касались социальной помощи, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства общественных территорий.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что формат дистанционного режима работы приемных хорошо зарекомендовал себя с самого начала введения ограничений, связанных с пандемией, и показал свою эффективность.

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– Наша главная задача – оказать всестороннюю поддержку жителям региона, а в кризисной ситуации важно отреагировать на запрос максимально оперативно. Мы задействовали весь потенциал депутатского корпуса, юристов, сотрудников приемных, сделали все возможное, чтобы не оставить человека один на один с его проблемой. Многие вопросы парламентариям удается решить уже в ходе приема, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В первом квартале депутаты Воронежской областной Думы также приняли участие в тематических неделях приемов, организованных региональной общественной приемной «Единой России».

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– В феврале мы провели тематическую неделю приемов по вопросам здравоохранения. Почти 300 вопросов было решено положительно непосредственно в день обращения, остальные потребовали более длительной проработки совместно с органами исполнительной власти. Парламентариям удалось снять, в том числе, и ряд масштабных вопросов, связанных с организацией тестирования на COVID-19, проведением диспансеризации, оснащением медучреждений техникой. В марте прошли тематические приемы по вопросам дачных и садоводческих товариществ и проблемам в сфере ЖКХ. Депутаты решали вопросы, связанные с ремонтом подъездных путей, уличным освещением, с установкой дополнительных контейнеров для сбора ТКО, газификацией, – рассказала руководитель региональной общественной партийной приемной, заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук.