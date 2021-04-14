На предприятиях Металлоинвеста отберут лучшие рацпредложения в области энергосбережения

На предприятиях Металлоинвеста стартует конкурс рационализаторов Фото: предоставлено пресс-службой

Десятый, юбилейный, корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности начнется в ближайшее время на Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева и других предприятиях компании «Металлоинвест». С 20 мая по 20 октября претенденты смогут подать заявки на участие в оргкомитет МГОКа.

По итогам конкурса авторы лучших рацпредложений получат денежное вознаграждение. Победитель - 150 тысяч рублей, «серебряный» призер – 100 тысяч рублей, за «бронзу» - 50 тысяч рублей. А те участники конкурса, которые прошли во второй тур, но не занявшие призовых мест, получат стимулирующую премию - 10 тысяч рублей.

Оценивать предложения будут по следующим критериям: годовой экономический эффект от внедрения, срок окупаемости, снижение удельного расхода энергоресурса, а также новизна предложения.

Председатель конкурсной комиссии - генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

Кстати, первое место по итогам конкурса 2020 года на Михайловском ГОКе поучило рацпредложение «Внедрение частотного регулируемого привода на насосах». Ежегодный экономический эффект от реализации этого проекта - более 1,2 млн рублей.

К слову, снижение энергопотребления и увеличение энергоэффективности предприятий - одно из ключевых направлений деятельности Металлоинвеста. Концепция оценки рацпредложений, представленных на конкурс, во многом базируется именно на этом принципе.