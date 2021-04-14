Порядка 13 млрд рублей было направлено в Воронежской области на дополнительные меры соцподдержки граждан в период пандемии

.

Главный акцент был сделан на семьи с детьми, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также граждан, потерявших работу.

Депутаты Воронежской областной Думы в рамках «часа исполнительной власти» обсудили с представителями финансово-экономического блока правительства организацию борьбы с экономическими последствиями пандемии.

.

В 2020 году было принято 95 мер поддержки граждан и бизнеса как на федеральном, так и региональном уровне. Для предприятий Воронежской области действовало 66 мер, из которых 29 были финансовыми и 37 организационными. Для граждан было разработано 29 различных социальных мер, в том числе 15 финансовых.

В системе поддержки главный акцент был сделан на субъекты малого и среднего предпринимательства, поскольку в наибольшей мере пострадал частный бизнес, представляющий услуги населению. На федеральном уровне был определен перечень наиболее пострадавших отраслей, которые являлись получателями максимального количества мер поддержки. В нашем регионе в эту категорию попало более 27 тысяч субъектов МСП с численностью занятых почти 50 тысяч человек.

Всего в 2020 году мерами господдержки воспользовались более 20 тысяч субъектов малого бизнеса из пострадавших отраслей. Общая сумма поддержки бизнеса по федеральным мерам составила порядка 19,5 млрд рублей. Как отметил руководитель департамента экономического развития Данил Кустов, среди них наиболее востребованными оказались гранты, льготные займы на выдачу зарплаты, льготное кредитование, кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей и т. д.

Федеральные меры были дополнены региональными. Депутаты Воронежской областной Думы утвердили льготы по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход, налогу на имущество для арендодателей торговых и бизнес-центров. Данил Кустов поблагодарил депутатский корпус за эффективное и оперативное принятие антикризисных законов.

.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в системе поддержки населения в приоритете была поддержка семей с детьми и граждан, потерявших работу. Общий объем дополнительных мер поддержки населения превысил 13 млрд рублей. Сюда вошли увеличенные пособия по безработице (получателями стали более 33 тысяч граждан, объем поддержки составил более 700 млн рублей), выплаты семьям безработных на детей (мерой воспользовались более 27 тысяч семей на сумму 380 млн рублей). Дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты на детей составили около 12 млрд рублей.

Кроме того, около 8 тысяч заемщиков получили ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Объем таких заимствований составил в регионе около 12,5 млрд рублей. Как отметил Данил Кустов, реализация комплекса мер в целом смягчила негативные последствия распространения COVID-19 в регионе и предотвратила коллапс в экономике. По итогам 2020 года спад в региональной экономике будет менее глубоким, в целом по РФ. При этом стабилизируется ситуация и на рынке труда. Если по итогам 2020 года число безработных в регионе составляло 35,8 тысяч человек, то поданным на начало апреля текущего года уже 22,9 тысяч.

.

Депутаты также обсудили работу по мониторингу и сопровождению особо значимыхинвестпроектов. В 2020 году объем поддержки 71 особо значимому проекту составил почти 1,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций по ним — почти 245 млрд рублей (только в 2020 году инвестиции составили 25 млрд рублей). В регионе в рамках данных проектов было создано 1400 высокопроизводительных рабочих мест, а всего же в ходе реализации данных инвестпроектов в регионе создано почти 19 тысяч рабочих мест.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы