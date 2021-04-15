На МГОКе бульдозер-гигант приступил к работе

Машина соответствует всем европейским и российским стандартам Фото: предоставлено пресс-службой

70-тонный бульдозер Shantui SD52-5 мощностью 612 лошадиных сил начал работу на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А.В. Варичева. Гигант принимает горную массу на перегрузочных пунктах и строительстве дорог в карьере. Техника приобретена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса. Также в рамках программы закуплены высокопроизводительные автосамосвалы и экскаваторы. Такая модернизация серьезно увеличивает эффективность горных работ.

Shantui SD52-5 - самая мощная техника в линейке производителя и самая тяжелая на гусеничном ходу в автотракторном управлении комбината.

По словам начальника автоколонны №3 автотракторного управления МГОКа Геннадия Потапова, новый бульдозер обладает более высокой производительностью, чем уже имеющиеся на вооружении машины:

– За счет своей мощности и габаритов он сдвигает горную массу, которую отгрузил 240-тонный Белаз, за три-четыре цикла, в то время как более легкой технике для этого нужно сделать до шести подходов.

Машина соответствует всем европейским и российским стандартам, а также обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта. Кабина герметичная, с круговым остеклением, отлично защищена от попадания горной породы. Также здесь есть климат-контроль и шумоизоляция. Кресло водителя антивибрационное, регулируется по целому ряду параметров.

Управление полностью автоматизировано - работают электрические системы включение передач, повороты, подъем и опускание отвала. Высокий дорожный просвет, устойчивая система шасси, большая длина сцепления с поверхностью земли обеспечивают гиганту возможность легко адаптироваться к разным геологическим условиям. Модульная конструкция бульдозера позволит оперативно выполнить при необходимости разборку, ремонт и техническое обслуживание.