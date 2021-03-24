Более двух тысяч жителей Курской области выбрали пакетные предложения «Ростелекома»

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Особенно востребованным оказался тариф «Технологии выгоды+»: его подключили почти 1 500 пользователей. Больше всего предложение оценили жители городов Курска, Льгова, Курчатова, поселков Пристень и Хомутовка. Пакет включает в себя интернет, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь для всей семьи.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Пакетные предложения – самый простой способ получить максимальное число услуг связи для всех членов семьи за невысокую стоимость. Гибкая сетка комбинированных тарифов "Ростелекома" полностью отвечает запросам пользователей в ассортименте услуг. Подключая комплексное предложение, абонент избавляет себя от необходимости контролировать множество платежей за телекоммуникационные сервисы и существенно экономит бюджет. Все эти преимущества уже оценили жители области, и мы видим, что интерес к ним только растет».

София Генералова, жительница города Курчатова:

«Мобильная связь, интернет, телевидение – все это каждый месяц я оплачивала в разное время, разным компаниям. Меня это жутко напрягало, могла просто забыть и пропустить платеж, начиналось посуточное списание денежных средств по тарифу, и денег тратилось еще больше. Когда увидела в соцсетях информацию о новых тарифах "Ростелекома", решила попробовать, потому что много слышала хороших отзывов. Да и условия пакетного предложения мне понравились. Оформила заявку на подключение через интернет, и уже через пару дней привезли домой все оборудование и сим-карты. Теперь плачу раз в месяц за все услуги одной суммой, и, по моим подсчетам, это почти в два раза дешевле, чем раньше. Пока всем довольна, проблем никаких не было».

Тариф «Технологии выгоды+» включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, доступ к видеосервису Wink и мобильную связь. Wink позволяет смотреть более 170 телеканалов, 10 000 фильмов одновременно на пяти устройствах. Мобильная связь – это 2 000 минут разговоров, 500 СМС, 50 Гб интернет-трафика на максимальной скорости и возможность подключить до пяти сим-карт. Звонки на мобильные телефоны «Ростелекома» – бесплатные и безлимитные.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8 800 100 08 00 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».