Более 10 тысяч абонентов «Ростелекома» в Курской области подключили услугу «Антивирус»

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В прошлом году преимущества сервиса оценили почти семь тысяч абонентов. Пользователи выбирают один из двух вариантов защиты – антивирус Kaspersky Lab или ESET NOD32. Продукт лаборатории Касперского для безопасности своих устройств приобрели более 65 % клиентов компании.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«С цифровизацией общества защита данных становится все более актуальной. Наши устройства и гаджеты хранят много личной и деловой информации, которую хакеры могут заполучить и использовать в своих интересах. "Ростелеком" предлагает своим абонентам антивирусные программы, которые призваны защитить их устройства от кибератак и веб-угроз. Это надежное и удобное решение, которое включает в себя родительский контроль, дополнительный уровень защищенности финансов, конфиденциальность общения».

Елена Завалишина, жительница Курска, абонент «Ростелекома»:

«Я смотрела кино на ноутбуке, и вдруг пришло сообщение с предложением приобрести товар с хорошей скидкой. Я и подумать не могла, что это хакерский взлом. Нажала на ссылку, и мой ноут сразу заблокировали. Появилась надпись с требованием оплатить приличную сумму и угрозы опубликовать мои фотографии и личную переписку в соцсетях. В общем, нервы мне потрепали. Хорошо, что все закончилось благополучно. Очень пожалела, что не подписалась на антивирус, который мне "Ростелеком" предлагал при подключении. После этого случая сразу в личном кабинете годовую подписку оформила: не хочу больше рисковать. Друзьям тоже советую обезопасить свои гаджеты, чтобы избежать подобной ситуации».

Оформить подписку на антивирус можно на сайте «Ростелекома» или через Единый личный кабинет пользователя.