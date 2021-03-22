«Новые люди» поддержат лучшие идеи курян

Лучшие идеи войдут в программу «Новых людей».

«Марафон идей» - федеральный проект партии «Новые люди». Любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны. И получить вознаграждение в 300 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Конкурс проходил с 12 февраля по 12 марта.

От стрит-арта до креативных индустрий

Всего поступило 15 327 заявок из 65 регионов России, в том числе 346 - от Курской области. Идеи курян в основном были направлены на социальную сферу, образование и благоустройство территорий.

В финал конкурса от региона вышли 12 человек. Перед жюри, в состав которого вошли секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев, общественный деятель Илья Семин и главный общественный инспектор Олег Погожих, стояла трудная задача.

Все проекты оказались интересными и актуальными. Каждый из финалистов рассказывал о собственном детище, защищал свою идею, доказывая ее важность для улучшения жизни курян и развития области.

В итоге жюри выбрало трех победителей. Ими стали:

- Игорь Дубинников с проектом «Создание сообщества и экосистемы лидеров креативных индустрий города Курска»;

- Анастасия Шеховцова с проектом «Школа подготовки современного лидера «Активация»;

- Даниил Паневин с проектом «Стрит-арт в родном крае».

- Мнения членов жюри разделились. Каждый отмечал что-то особенное. Это говорит о том, что проекты действительно интересные, - поделился руководитель отделения «Новых людей» в регионе.

Конкурс проходил с 12 февраля по 12 марта.

Он также отметил, что активное участие курян в конкурсе подтверждает: людям небезразлична судьба своего региона, своей страны, и они готовы брать на себя ответственность за перемены и созидание нового.

- В городе появляется все больше активных людей, - говорит Олег Погожих. - Радует, что наша креативность и активная позиция может найти финансовую поддержку и поддержку единомышленников.

Помочь человеку раскрыть потенциал

Проект Игоря Дубинникова направлен на то, чтобы объединить активных людей, преуспевших в креативных индустриях и готовых делиться своим опытом с другими.

- Я рассчитывал на победу, - признался Игорь. - Потому что мой проект очень нужен нашему Соловьиному краю. Это мое предназначение: помочь человеку раскрыть его потенциал. Проект привязан к стратегии развития области.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев подчеркивает:

- В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развитии городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать.

Партия намерена поддерживать и другие проекты, которые не вошли в финал.

- Они станут неким стратегическим запасом, на основе которого мы будем выстраивать свою деятельность, - подытожил Максим Сысоев.

Лучшие идеи войдут в программу «Новых людей». А авторов самых выдающихся инициатив пригласят стать экспертами комитетов партии.

Партия намерена поддерживать и другие проекты, которые не вошли в финал.

СПРАВКА

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх областях, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской (7,0%), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7%) и Костромской (7,5%).

Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую Думу Томска, получив 15,02%. А на выборах в Гордуму Краснодара они набрали 4,97% голосов.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии созданы в 73 регионах страны. «Новые люди» намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.