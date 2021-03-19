В Курске только парк Play Ventura зарегистрировал аттракционы

Парк работает с 10 до 22 часов

После смягчения режима ограничений по коронавирусу вновь открылся любимый многими курянами парк Play Ventura. Именно сюда горожане приходят семьями, а многие приезжают даже из районов, чтобы хорошо провести время, отметить День рожденье ребенка. Удачное расположение в самом центре города в современном торговом центре, где можно совместить отдых, шоппинг и развлечения, выгодное сочетание зон фуд-кортов и аттракционов – все это привлекает многочисленных гостей не только в праздники, но и в будние дни.

Еще один из аргументов «за» – здесь установлены качественные аттракционы итальянского производства.

Гости обратили внимание, что на аттракционах появились номерные знаки, похожие на автомобильные.

Как оказалось, во время пандемии по инициативе собственников Play Ventura инспекторы Гостехнадзора провели государственную регистрацию аттракционов и еще раз подтвердили их безопасность. В Курской области индивидуальные номера получили только восемь аттракционов. Все они расположены в парке PlayVentura, который находится в многофункциональном комплексе Central Park.

Регистрацию прошли восемь аттракционов

«Безопасность посетителей для нас – на первом месте»

В апреле 2020 года вступили в силу Правила государственной регистрации аттракционов. Номерные знаки на них можно было получить до 2022 года. Однако в Play Ventura не стали откладывать на потом и заранее обратились в инспекцию Гостехнадзора.

В августе прошлого года здесь зарегистрировали первый в Курской области аттракцион – «Американские горки».

К 12 марта индивидуальные номера получили еще семь аттракционов парка. Это «Водные горки», «Башня падения», «Кокотауэр», «Волшебные велосипеды», «Джангл», «Конфетный дом» и «Замок».

Как рассказали специалисты, перед регистрацией аттракционы проверили на соответствие всем установленным требованиям безопасности, изучили техническую документацию и провели пробный запуск.

После регистрации каждый аттракцион получил индивидуальный номер. Это металлическая табличка с порядковым номером, кодом региона и QR-кодом. С помощью мобильного телефона можно получить информацию о производителе, проверках и состоянии аттракциона.

– Безопасность посетителей для нас – на первом месте. Ежегодно оборудование проходит запланированное техническое освидетельствование, каждый день осмотры проводят наши специалисты. Кроме этого, пока парк не работал из-за пандемии, мы активно занимались регистрацией аттракционов. Была проведана огромная работа, – рассказала управляющая Play Ventura Елена Панкова, – осталось зарегистрировать всего один аттракцион. Все документы по нему уже направили в инспекцию Гостехнадзора.

Для Play Ventura закупали дорогостоящее оборудование европейского производства.

Play Ventura - обладатель престижной премии Golden Pony

Напомним, в парке нет бюджетных китайских аттракционов. Для Play Ventura закупали дорогостоящее оборудование европейского производства.

Инвестиции в проект составили более 2 млрд. рублей.

Парк открылся в декабре 2017 года и мгновенно стал одним из самых излюбленных мест для семейного отдыха. Здесь для взрослых и детей работает множество каруселей, игровых аппаратов, батутный центр, профессиональный спортивный скалодром для взрослых и детей, «Лазертаг», «Город-лабиринт», «Роллглайдер», «Американские и Водные горки», «Дом с привидениями» и другие аттракционы.

В 2018 году Play Ventura стал обладателем престижной премии Golden Pony, которую прежде получал парижский «Диснейленд».

– Мы рады снова приветствовать гостей нашего парка, приглашаем в гости детей и взрослых. У нас как всегда здорово и безопасно. Парк работает с 10 до 22 часов, – отметила Елена Панкова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Начальник инспекции Гостехнадзора Курской области Роман Коваленко:

– Сейчас в Курской области - восемь зарегистрированных аттракционов. Все они сконцентрированы в одном торговом центре. При регистрации осуществляется полная проверка аттракциона – от документации до технического состояния. Мы проводим пробный пуск и фиксируем его на видео для подтверждения регистрации. Проверка одного аттракциона занимает 15 дней. После 2022 года деятельность незарегистрированных аттракционов будет прекращена. Призываю другие организации не затягивать с регистрацией до 2022 года и приступить к регистрации.

Ольга Данилова