20-летняя курянка купила двух несуществующих енотов

За каждого енота мошенница просила семь тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

Курский линейный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Алтайского края. Женщину обвиняют в мошенничестве. Злоумышленница разместила в интернете объявление о продаже енотов, которых в действительности у нее не было. За одного животного она просила семь тысяч рублей.

20-летняя курянка давно мечтала завести диковинных зверьков и откликнулась на данное объявление. Мошенница пообещала девушке доставить ей двух животных, а также сумку-переноску и корм. Все это она обещала переправить через проводника поезда сообщением Санкт-Петербург-Белгород.

Девушка согласилась и перечислила на указанный счет, в который помимо всего прочего вошла и стоимость транспортировки железнодорожным транспортом, 22 тысячи рублей. В назначенный день покупательница пришла встречать поезд, на котором должны были прибыть ее питомцы. Опросила всех проводников, но енотов поезде не оказалось.

Девушка поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию.Полицейские провели розыскные и следственные мероприятия, и установили личность мошенницы, которой оказалась 22-летняя жительница Алтайского края. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для принятия законного решения.