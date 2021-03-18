Как укрепить иммунитет в стиле ЗОЖ?

Витамины и микроэлементы, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают укреплять иммунитет. Сделайте правильный выбор!

Условие, при котором иммунной системе будет комфортно выполнять свою функцию, достаточно простое: здоровый образ жизни (ЗОЖ). Ведь все гениальное, как известно, очень просто.

Закаляйтесь

Закаливание - один из лучших помощников в соблюдении здорового образа жизни. В идеале к нему нужно приучаться еще в детстве, однако это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Воздушные ванны и водные процедуры укрепляют нервную систему, благотворно влияют на сердце и сосуды, нормализуют артериальное давление и обмен веществ. Начинать необходимо постепенно, но довести интенсивность и продолжительность холодовых процедур до существенных величин. На первых этапах применяйте воздушные ванны с растираниями тела сухим полотенцем, позже переходите к влажным обтираниям, а затем и к обливаниям. Для начала достаточно 1 минуты нахождения под прохладной водой в душе. Плавно увеличивайте продолжительность процедуры, снижайте температуру и постепенно доведите время до 5 - 10 минут пребывания уже под холодной водой.

Старайтесь хорошо высыпаться

Здоровый крепкий сон - один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, которые спят по 7 - 8 часов, однозначно поступают правильно. Это важно для полноценного отдыха головного мозга, всех органов и мускулатуры. Именно во время ночного сна происходит наиболее активное образование лимфоцитов и выработка ферментов, укрепляющих иммунитет. В продолжение темы о важности свежего воздуха стоит обязательно напомнить о необходимости спать с приоткрытыми окнами или хотя бы проветривать спальню перед сном на протяжении минимум 30 минут. Поддерживайте чистоту, боритесь с пылью в спальном помещении, не забывайте про регулярную влажную уборку. Все это в итоге помогает получить необходимый для хорошего иммунитета здоровый сон.

Питайтесь правильно

Для хорошего иммунитета важно полноценно и сбалансированно питаться. Если вы любите пропустить или забыть съесть завтрак - это путь к упадку сил и понижению иммунитета. Залог хорошего самочувствия - витамины, минералы, микроэлементы.

В вашем ежедневном рацио-не должно быть как можно больше фруктов и овощей (не менее 500 граммов в сутки). Витамины и микроэлементы, содержащиеся в них в большом количестве, помогают укрепить иммунитет. Стоит помнить, что местные овощи, фрукты и зелень по сезону самые полезные в рационе.

Введите в меню цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, которая регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, очищает кишечник, помогает пищеварению, усвоению питательных веществ, снижает уровень холестерина и помогает бороться с жировыми отложениями.

В холодильнике всегда должна быть рыба (желательно морская) и диетическое мясо птицы (индейка, курица).

Ограничьте суммарное потребление соли - не более 5 граммов в день. Не забывайте про чеснок и лук - они содержат фитонциды для уничтожения вирусов.

Укрепление иммунитета народными средствами проводите с помощью напитков с имбирем; настоек женьшеня, лимонника, эхинацеи; чаев и отваров из сбора трав (например, шалфей, чабрец, тимьян); витаминной смеси с медом, сухофруктами, лимоном.

Боритесь со стрессом

Крайне разрушительно на иммунную систему действуют стрессы. Негативные переживания, самоедство, трудности на работе - настоящие убийцы иммунитета. Нетрудно заметить: с началом неприятностей начинают проявляться и болезни. Это именно та ситуация, когда стоит успокоиться. Конечно, совсем избавиться от волнений не получится, но вот деструктивный стресс желательно ограничить в своей жизни и в окружении своих близких.

Как видите, вести здоровый образ жизни совсем не сложно. Меньше лежите на диване и больше двигайтесь, меньше нервничайте и сохраняйте положительный настрой, придерживайтесь правильного питания, и вы сохраните не только отменное здоровье, но и продлите молодость, а в качестве приятного бонуса сможете быстрее избавиться от лишнего веса.

Главное - иммунитет надо оберегать, всячески поддерживать и регулярно укреплять, тогда и он не подведет вас даже в самую суровую минуту!

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» комитета здравоохранения Курской области.