Садоводческие предприятия Липецкой области готовятся к новому сезону

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Так, обрезка садов проведена на площади 2,1 тыс. гектаров. Наиболее высокий темп работ – в Лебедянском районе, где расположены ведущие садоводческие хозяйства.

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11,1 тыс. гектаров, в том числе в плодоносящем возрасте – 8,2 тыс. гектаров. Этой весной садоводы планируется заложить еще 310 гектаров садов, ягодников и питомников, причем все они – сады интенсивного типа. К концу года общая площадь заложенных садов должна достигнуть 430 гектаров, из них 390 гектаров - интенсивные.

«Выращенные на липецкой земле плоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодовой продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2020 году в хозяйствах всех форм собственности региона было собрано 88,7 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Это на 20 процентов больше, чем годом ранее. Повышение объемов производства достигается за счет замены высокорослых, экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 ц/га. Проводится закладка современных садов на карликовых подвоях с уплотненной схемой размещения деревьев и ягодников, которые дают быструю окупаемость затрат и позволяют получать гарантированную прибыль.

Ежегодно в регионе закладывается от 350 до 450 гектаров молодых садов и ягодников. За последние 5 лет заложено 2,6 тыс. гектаров, в том числе интенсивных садов – 2,1 тыс. гектаров. Специализированные хозяйства - ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», «Агроном-сад», «Сельхозинвест», «Сады де Болье», «Ус-Агро», «Распространитель» и другие – большое внимание уделяют и расширению мощностей для хранения плодов. 8 плодовых хозяйств сейчас располагают 29 плодохранилищами общей емкостью 48,7 тыс. тонн. Из 54,6 тыс. тонн плодов, собранных специализированными хозяйствами региона осенью прошлого года, на длительное хранение было заложено 38,5 тыс. тонн, остальные плоды переработаны или реализованы в свежем виде. В перспективе на хранение будет закладываться до 60 тыс. тонн яблок.

«Область располагает мощным потенциалом и большими возможностями по производству и переработке плодов и ягод, занимая одно из ведущих мест в Российской Федерации, - подчеркивает начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. - Липецкие аграрии выбирают сорта с высоким потенциалом, используют самую современную технику и лучшие в мире методики выращивания культур». По словам Олега Долгих, липецкие садоводы получают значительную господдержку. Помощь оказывается как специализированным хозяйствам, так и фермерам. Всего в 2020 году на развитие в регионе отрасли плодоводства, ягодоводства и питомниководства было выделено более 374 млн рублей, из них 285,1 млн рублей – средства федерального бюджета.

Сельхозтоваропроизводителям области предоставлялись субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, на создание и модернизацию хранилищ, на проведение гидромелиоративных мероприятий. 23,8 млн рублей грантов получили начинающие фермеры на развитие и плодоводства и ягодоводства, еще 23,1 млн рублей грантов «Агростартап» было выдано на реализацию проектов создания и развития хозяйств, занимающихся плодоводством и ягодоводством.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.