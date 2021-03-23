О перспективах развития рынка железорудной продукции и электростали

К 2024 году в Курской области возведут одну из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ Фото: предоставлено пресс-службой

На днях прошла конференция Global Iron Ore, организованная Fastmarkets – международным издательством и поставщиком информации для мировых рынков стали, цветных металлов и металлолома. В мероприятии приняли участие ведущие игроки железорудной и сталелитейной промышленности.

На мероприятии свое видение перспектив развития производства высококачественной железорудной продукции и электростали в мире представила компания «Металлоинвест».

По словам директора по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрия Гаврилова, к 2030 году эксперты прогнозируют рост доли электростали в общем объеме производства стали с нынешних 21 до 37 процентов. Это объясняется ростом потребностей в производстве высококачественной электростали, снижением качества металлолома и ужесточением экологических требований.

Юрий Гаврилов отметил, что к 2024 году в Курской области возведут одну из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ. Она будет действовать в тесной технологической кооперации с компанией «Металлоинвест». В частности, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева будет поставлять высококачественное железорудное сырья для нового завода.

Проектная мощность нового производства - более двух миллионов тонн в год. Проект будет реализован с применением последних на сегодняшний день технологий и станет не только одним из крупнейших, но и самым современным заводом по производству ГБЖ в мире. По своему составу ГБЖ сходно с чугуном и используется в качестве добавки к металлолому при выплавке стали, но, в отличие от металлолома, практически не содержит сторонних примесей. В сравнении с производством чугуна энергозатраты и выбросы парниковых газов при производстве ГБЖ меньше вполовину.

Этот проект создает основу для развития «зеленой» металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали.

Металлоинвест продолжает повышать качество концентрата, при этом делает упор на рост производства окатышей и ГБЖ.

Сейчас Компания реализует комплексную программу, которая позволит радикально повысить качество железорудной продукции Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева и увеличить объемы производства. В 2020 году Металлоинвест освоил выпуск новой товарной продукции – железорудных окатышей премиального качества (DR-grade), предназначенных для последующей металлизации. Характеристики окатышей соответствуют требованиям мирового рынка для высококачественной продукции. В 2022 году завершится строительство корпуса дообогащения концентрата, который будет ежегодно производить до 17 млн тонн высококачественного концентрата для последующего выпуска окатышей на фабрике окомкования МГОКа.

Во время конференции участники также обсудили тенденции развития рынков железорудного сырья, связанные с этим экологические проблемы и возможные пути их решения, ситуацию с ценообразованием.