В Курске задержали банду наркоторговцев

Склад находился у молодой семейной пары курян Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области в ходе спецоперации пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.

Полицейские задержаны 17 человек в возрасте от 22 лет до 41 года. Среди них жители Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей. Часть из них выполняли функции оптовиков, остальные реализовывали мелкие порции запрещенных веществ. Наркотики распространяли через тайники-закладки в Курске, Железногорске и Курчатове.

. Фигурантом грозит от 15 до 20 лет лишения свободы Фото: УМВД России по Курской области.

Склад находился у молодой семейной пары курян. Приспособления для расфасовки хранились в свободном доступе в их съемной квартире. Оптовую партию синтетических наркотиков хранили в сейфе.

Преступников задержали с поличным, когда пара направлялась на изготовление оптового тайника-закладки. В автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили наркотики, спрятанные в использование бумажные пачки от напитков. Злоумышленников, приехавших в Курск из других регионов, задержали в арендованном жилье.

Всего полицейские изъяли порядка шести килограммов синтетических и растительных наркотиков. По факту незаконного сбыта в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой, возбуждено уголовное дело. Фигурантом грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Все они находятся под стражей.