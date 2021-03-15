Елена Бельчикова работает учителем 26 лет Фото: предоставлено пресс-службой

Церемония награждения лауреатов конкурсов педагогического мастерства «Самый классный классный», «Воспитатель года» и «За нравственный подвиг учителя» в этом году прошла онлайн. По традиции это мероприятие проводятся при поддержке Компании «Металлоинвест».

За право стать лучшим из лучших в этот раз соревновались 36 педагогов. Это классные руководители школ, воспитатели детских садов, методисты центра детского творчества Железногорска.

В итоге в конкурсе «Воспитатель года» одержала победу Людмила Зарубина, воспитатель МДОУ № 15. Символ конкурса «За нравственный подвиг учителя» - у методиста центра детского творчества Ольги Мельцевой. К слову, Ольга вот уже третий год подряд побеждает в этом конкурсе.

Елена Бельчикова, классный руководитель школы №13, стала «Самой классной классной». Педагогом Елена работает вот уже 26 лет.

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева Борис Сорокин считает, что важно, когда есть стимул для развития творческого и профессионального потенциала педагогов, возможность обмена опытом и получения новых специальных знаний:

– Поэтому компания «Металлоинвест» ежегодно поддерживает педагогические конкурсы, нацеливая участников на поиск современных, более эффективных методик обучения и повышение качества образовательного процесса.

Секретами своего мастерства поделились победители. Так, Елена Бельчикова считает, что задача учителя - сделать так, чтобы каждому ребенку было комфортно в школе, тогда воспитательные и образовательные процессы принесут хороший результат.

А подобные конкурсы дают новые возможности для творческой самореализации, позволяют поделиться методическими разработками, расширить свои профессиональные горизонты самим педагогам, отметила еще одна победительница - Людмила Зарубина.