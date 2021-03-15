В Курске проводили Масленицу

Основные гуляния прошли на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В воскресенье, 14 марта, - последний день Масленичной недели - в Курске прошли Проводы Масленницы. Также в этот день - Прощеное Воскресение. В этот день принято совершать чин прощения в храмах, просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года. Чучело Масленицы на санях везли в поле. Это называлось «масленичным поездом». Затем чучело сжигали. Пепел развеивали по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.

Куряне проводили Масленницу Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади горожан в этот день веселили скоморохи и сказочные персонажи. Для детей работали аттракционы и живой уголок.

В центре Курска работала карусель и угощали блинами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Не обошлось в этот день и без угощения. На площади пекли вкусные блины с разной начинкой и готовили шашлыки.

14 марта в Курске прошли завершающие масленичные гуляния Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.