Курян приглашают в кино в театре

Мультфильм можно посмотреть 28 марта Фото: предоставлено организаторами

В конце февраля после почти годового перерыва была возобновлена работа культурно-просветительского проекта «Кино в театре». XV сезон начался с двух праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Теперь проект продолжится в привычном формате. Остались неизменными место и время встреч – драматический театр имени А.С. Пушкина, воскресенье, 13.00. Сохранена традиция проведения мини-концертов перед показами. Стоимость билетов 50 рублей, их продажа в кассе драмтеатра начинается за час до мероприятия. Кроме того, есть возможность бронировать билеты заранее по телефону 54-76-75 в будни с 9:00 до 17:00. Публикуем расписание ближайших мероприятий.

28 марта. Мультфильм «Королевские каникулы», 6+, Канада/США/Каймановы острова

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его «псиятельство» Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются…

Роли дублировали: Антон Эльдаров, Ирина Киреева, Юлия Чуракова, Инна Королёва, Илья Сланевский, Денис Беспалый, Олег Куценко.

4 апреля. Фильм в жанре фэнтези «Сэм: песочный Эльф», 6+, Великобритания

Волшебный эльф Сэм обладает магической силой — исполняет любые желания. Четверо детей знакомятся с ним и получают все, о чем мечтали: розовый вертолет, способность взбираться на любые скалы, летать и даже стать поп-звездой и кумиром миллионов. Но эльфа ждёт опасность. У коллекционера Тристана другие планы - с помощью Сэма можно получить золото и власть...

В ролях: Тедди-Роуз Маллсон-Аллен, Пиппа Хэйвуд, Мэттью Гуд, Эшли Ауфдерхайд, Пола Пэттон, Билли Дженкинс, Элли-Мэй Сиаме, Расселл Брэнд, Майкл Кейн, Кэролайн Шин.

25 апреля. Мелодрама, комедия «Гудбай, Америка», 12+, Россия

Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Недавно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. Казалось бы, совершенно разные люди с непохожими судьбами, но способный решить любую проблему авантюрист Григорий доказывает, что это не так. Все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Ирина Темичева, Екатерина Васильева, Микаэл Арамян, Добромир Машуков, Елена Валюшкина, Ольга Тумайкина, Себастьян Сисак, Семен Трескунов, Семён Стругачев.

Мероприятия проводятся с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Организаторы просят зрителей соблюдать масочный режим.