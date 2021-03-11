На МГОКе модернизировали обжиговые машины

На третьей обжиговой машине дополнительно установили современные весодозаторы Фото: предоставлено пресс-службой

Три обжиговые машины Михайловского ГОКа модернизированы Компанией «Металлоинвест». Объем инвестиций составил 533 млн рублей. Выполненные работы позволяют более чем в 2,3 раза увеличить объем выпуска офлюсованных окатышей с основностью от 0,5 до 1,1 ед. – до 5,6 млн тонн в год.

Повышение основности окатышей улучшает их металлургические свойства. А это обеспечивает высокую эффективность плавки и снижение выхода шлака.

На первой и второй обжиговой машине установили современное оборудование систем подачи, дозирования и транспортировки шихтовых компонентов для производства высокоосновных окатышей. Весодозаторы известняка заменили на более производительные – ленточные. Емкости расходных бункеров расширили с 32 до 49 кубических метров. Установлены новые насосы повышенной мощности, что позволило увеличить производительность процесса подачи известняка в расходные бункеры с 30 до 100 тонн в час. Аспирационную систему заменили картриджные фильтры, которые обеспечивают замкнутый цикл газоочистки и снижают нагрузку на окружающую среду. Модернизированы системы автоматического управления технологическим оборудованием.

На третьей обжиговой машине дополнительно установили современные весодозаторы. Они позволяют производить окатыши в широком диапазоне основности - от 0,1 до 1,1, в зависимости от запросов потребителей.

Модернизация проведена в рамках комплекса мероприятий, направленных на повышение качества железорудной продукции, отметил управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров:

– Проведенная модернизация обжиговых машин дает возможность комбинату расширить номенклатуру высокоосновных окатышей с учетом индивидуальных пожеланий потребителей.