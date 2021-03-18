Чисто там, где не сорят

Волонтеры стараются приобщать курян к экологическому образу жизни Фото: соцсети

С 1 января 2019 года все российские регионы перешли на новую схему обращения с отходами. Не осталась в стороне и Курская область. Была разработана региональная программа и территориальная схема обращения с отходами. Ее основной принцип – организация эффективной системы, которая включает формирование потоков движения отходов от контейнера до полигона, развитие современной инфраструктуры обращения отходов, сокращение объема складируемого на полигонах мусора и ликвидацию несанкционированных свалок.

Ответственность за обращение с отходами несут два региональных оператора – «Экопол» и «Спецавтобаза по уборке г. Курска». Операторы отвечают за весь цикл обращения ТКО – от сбора и транспортировки до переработки и захоронения.

В рамах реформы провели инвентаризацию контейнерных площадок, установили новые мусороприемники, в том числе и для раздельного сбора отходов, создали пункты приема вторсырья. Региональные операторы приобрели современную технику, мусоровозы в соответствии с требованием законодательства оснастили датчиками системы ГЛОНАСС, определили маршруты движения и заключили договоры с населением и организациями.

Что представляют собой современные полигоны?

В Курской области действуют пять полигонов ТКО и три мусоросортировочных комплекса. Два полигона – в Железногорском и Рыльском районах вывели из эксплуатации. На их месте планируют создать новые.

На полигонах ТКО, расположенных в Курской области, мусор отделяется от окружающей среды, в отличие от тех же свалок. Обеспечивается защита почвы, грунтовых вод и атмосферы от загрязнения и болезнетворных микроорганизмов не только в период эксплуатации полигона, но и в течение десятков лет после его рекультивации.

Куда девается мусор из контейнерных площадок?

Все отходы, которые выносит население в контейнеры, поступают на мусоросортировочные комплексы. Во время сортировки отбираются все полезные фракции - бумага, пластик, стекло, металл.

Отобранное сырье региональные операторы собирают и сдают на предприятия переработки вторичного сырья, расположенные как на территории Курской области, так и в соседних регионах.

Так называемые хвосты, непригодные для вторичной переработки, привозят на полигон для захоронения с соблюдением специальной технологии – утрамбовывают, проливают, пересыпают.

Могут ли переполниться мусорные полигоны?

Мусоросортировочные комплексы позволяют извлекать полезные фракции и уменьшать объем захораниваемых отходов, что продлевает срок эксплуатации действующих полигонов. Территориальной схемой расчетным путем предусмотрены мероприятия по недопущению переполнения полигонов, а также проведение мероприятий по их расширению путем увеличения мощностей.

Несанкционированные свалки

В регионе проводится большая работа по устранению несанкционированных свалок. Крупные расположены в границах Курчатова, Обояни, Щигров и Льгова; их включили в государственный реестр объектов накопленного вреда. На их рекультивацию планируется получить и федеральную поддержку.

Более мелкие свалки, на которые десятилетиями складировали мусор, есть во всех районах области. Мероприятия по их ликвидации проводятся регулярно.

В 2019 году в Донском и Свободинском сельсоветах Золотухинского района за счет средств областного бюджета убрали две крупные свалки. Запланировано ликвидировать свалки также в Глушковском и Хомутовском районах.

«Измени себя, и мир изменится вокруг»

«Мусорная реформа» требует участия не только органов власти, региональных операторов, но и всех жителей региона. Люди должны понять, чтобы не пришлось в дальнейшем расплачиваться за собственное безрассудство, действовать нужно сейчас.

Повышать экологическую грамотность курянам помогают волонтеры движения «Экокурск».

- Мы стараемся приобщать курян к экологическому образу жизни, не принуждая их и не раздражая, просто своим ненавязчивым примером, - рассказывает Екатерина Комарова, основатель и руководитель движения. – И мы видим результаты своей работы – в городе стало чище, а количество сознательных людей – больше.

У движения много интересных экопроектов, самый известный из которых – «Чистые игры». Экологический квест по сбору и сортировке мусора представляет собой увлекательную командную игру, завершает которую пикник на природе с викторинами и живой музыкой.

- За полтора два часа активной фазы игры мы собираем порядка семи тонн мусора, половина отправляется на переработку, - рассказала Екатерина.

Волонтеры также проводят экоуроки для малышей, школьников, студентов и различных организаций, на которых рассказывают о раздельном сборе мусора и как меньше его производить, как правильно разделять отходы и как вводить экопривычки.

Популярностью у населения пользуется и проект «Экотакси». Два раза в месяц по городу по определенному маршруту и времени передвигается грузовик, который собирает у населения вторсырье.

- Раньше мы выезжали один раз в месяц, а теперь два и людей приходит к машине с каждым разом все больше, - поделилась Екатерина. – Это говорит о том, что людей это действительно интересует, и мы по просьбам курян даже расширили маршрут.

Этой зимой волонтеры организовали акцию с интересным названием «Елки в щепки». Ребята ездили на грузовике по определенным точкам и собирали у населения новогодние елки. Деревья отвезли на переработку, получившуюся щепу отправили на ипподром и в приют для животных.

Волонтеры пытаются заинтересовать курян любыми способами, например в рамках проекта «Экодвор» проводят дворовые праздники, на которых рассказывают о раздельном сборе мусора, проводят мастер-классы, собирают вторсырье и разыгрывают лотереи.

В планах у волонтеров – расширение социально важного проекта «Чистая помощь». В его рамках волонтеры помогают в вывозе мусора пенсионерам старше 60 лет и маломобильным гражданам. Куряне из этой категории, желающие вывезти мусор или сдать вторсырье, могут обращаться по телефону 37 01 59.

- Я вижу, что куряне становятся сознательней и экологически образованней, в области стало гораздо чище, - говорит Екатерина Комарова. – Начинать нужно, прежде всего, с себя. Измени себя, и мир изменится вокруг.