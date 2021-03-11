Повышай иммунитет в стиле ЗОЖ!

Движение - это здоровье. Фото - Артем Килькин Фото: Артем КИЛЬКИН

Иммунная система человека - сложный комплекс структур организма, контролирующий все органы и выполняющий защитную функцию. Иммунитет защищает наш организм от любого генетически чужеродного вторжения, будь то микробы, вирусы, простейшие или даже клетки собственного организма, изменившиеся в результате мутаций. И каждый из нас ощущает на себе качество его работы. Самый простой пример: некоторые болеют распространенными ОРЗ и ОРВИ пару дней максимум 2 - 3 раза в год, а другие - месяцами. Если иммунитет крепкий и иммунная система вовремя замечает вторжение извне или поломки внутри и адекватно на них реагирует, человек здоров. В случае если есть подозрения на ослабление защитных барьеров организма, самостоятельно назначать себе медикаментозную терапию категорически не рекомендуется. Первое, что необходимо сделать, - это улучшить качество жизни.

Главным инструментом, который у нас есть для поддержания иммунной системы в норме, является здоровый образ жизни (ЗОЖ). В это емкое понятие входят отсутствие вредных привычек, здоровое рациональное питание, сон, физические нагрузки.

Основные сигналы сбоя в работе иммунной системы:

- частые простудные заболевания;

- быстрая утомляемость;

- хроническая усталость;

- сонливость в дневное время;

- бессонница по ночам;

- головная боль;

- ломота в мышцах и суставах.

Если вы заметили у себя несколько из этих симптомов - пора действовать! А наши простые советы помогут укрепить иммунитет.

Долой вредные привычки

Согласно многочисленным исследованиям, курение и алкоголь существенно снижают эффективность защитных сил организма.

Весеннее время - идеальное, чтобы отказаться от спиртного, бросить курить и помочь организму восстановиться после зимы. Как только вы откажетесь от этих вредных привычек, то сразу же почувствуете прилив сил. Также стоит помнить, что и пассивное курение (нахождение в месте, где курят) приносит не меньший вред.

Больше двигайтесь

Ничто так не ослабляет организм, как гиподинамия (недостаток движения). Доказано, что люди, которые регулярно занимаются спортом, реже болеют, у них меньше проблем с лишним весом, они реже подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Ежедневная зарядка - ваш обязательный минимум физической нагрузки на день. Пусть она станет такой же привычкой, как умывание по утрам. Это поможет начать день в хорошем расположении духа, уменьшить выработку гормонов стресса в крови, зарядиться бодростью и оптимизмом!

Если вы почувствовали слабость и упадок сил, не торопитесь бежать в аптеку за лекарствами и пищевыми добавками. Ответьте на вопрос: «Сколько времени вы проводите на свежем воздухе?» Чем больше прогулок - тем лучше самочувствие. Формула простая, тем не менее многие об этом забывают: добираются на работу, пользуясь различными видами транспорта, весь день просиживают за рабочим столом, а выходные проводят в кинотеатрах, торговых центрах или дома перед телевизором или компьютером. Нужно взять за правило ходить пешком как минимум 30 минут в день. И конечно, выходные рекомендуется проводить на природе - это отлично заряжает энергией.

Кроме этого, желательно два-три раза в неделю заниматься спортом: тренажерный зал, бег, велосипед, плавание - это то, что поможет всегда быть в форме и иметь крепкий иммунитет. Дозировку занятий физической культурой следует проводить строго индивидуально. Необходимо учитывать не только возраст, но и состояние здоровья, и тренированность.

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» комитета здравоохранения Курской области.