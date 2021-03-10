В Воронежской области средства на реализацию региональной адресной инвестпрограммы в 2021 году увеличены до 15 млрд рублей

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Дополнительные средства будут направлены на возведение объектов здравоохранения, спорта, образования, реконструкцию и строительство сетей водо- и теплоснабжения, полигонов ТКО, модернизацию котельных и другие проекты по развитию региона.

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В целом объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2021 год составят более 15 млрд рублей. Причем 8,6 млрд из них — это средства региональной казны.

Изменения были утверждены первой корректировкой параметров бюджета области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в рамках которой доходы региональной казны в этом году в целом были увеличены на 487 млн рублей, расходы — почти на 8,1 млрд рублей.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, члены фракции «Единая Россия» в региональном парламенте добились увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год.

— Ассигнования из казны области выросли на 1,9 млрд рублей и составляют 8,6 млрд рублей. Средства пойдут, в том числе, на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях Воронежской области. Данная корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены в ходе встреч депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент, — сообщил Владимир Нетёсов.

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Он также отметил, что депутаты Воронежской областной Думы совместно с исполнительными органами государственной власти и главами муниципальных образований продолжают работу над включением в областную адресную инвестпрограмму еще ряда социальных и инфраструктурных объектов.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы