На МГОКе внедряют пилотный проект системы защитной блокировки

МГОК внедряет систему защитной блокировки Фото: предоставлено пресс-службой

Нынешний год объявлен годом Производственной безопасности на предприятиях Металлоинвеста. В рамках политики безопасности модернизируется оборудование, закупается современная техника, внедряются передовые практики.

Так, пилотный проект системы защитной блокировки и информирования LOCKOUT TAGOUT (LOTO) внедряет Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (предприятие компании «Металлоинвест»). Система направлена на предупреждение опасных ситуаций, связанных с несанкционированной подачей газа, электроэнергии, горячей воды и пара на предприятии во время ремонта или технического обслуживания.

Начальник управления ОТиПБ комбината Михаил Кобзев рассказал, что применение системы LOTO обеспечит дополнительную защиту и значительно снизит влияние человеческого фактора:

– Новая технология по охране труда и промышленной безопасности введена в начале года на котле ДКВР котельной №1 энергоцентра Михайловского ГОКа. Принято решение в 2021 году продолжить реализацию проекта и распространить его на весь участок промышленной котельной №1 энергоцентра. В дальнейшем проект постепенно охватит все структурные подразделения МГОКа.

Процедура предусматривает отключение подачи питания к оборудованию и блокировку источника энергии. Затем вывешивается бирка с информацией о времени, виде работ и ответственном лице. Блокиратор запирается специальными ключами, которые до завершения ремонта закрывают в ящике.