В Курске неизвестные повредили в троллейбусе стекла

Из пассажиров никто не пострадал Фото: Яна ШЕЛЕСТ

8 марта около девяти часов вечера по улице Радищева в Курске в сторону улицы Павлова двигался троллейбус с тремя пассажирами. Напротив стоматологической поликлиники неизвестные повредили в транспорте стекла. Есть предположение, что стреляли из пневматики. По счастливой случайности, из пассажиров никто не пострадал.

Троллейбус пришлось остановить. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, разыскиваются возможные свидетели. Личности хулиганов устанавливаются.

- Проводим проверку, личности устанавливаем, подробности будут позже, - сообщили в УМВД.

Полиция обращается к гражданам с просьбой оказать помощь полиции, сообщив известную им информацию по телефону 36-82-45 или 02, с мобильного 102. Проведение проверки находится на контроле у руководства УМВД.