Волонтеры МГОКа вместе со студентами установили пандусы в многоэтажках

Пандусы сделали откидными Фото: предоставлено пресс-службой

Волонтеры Михайловского ГОКа – участники корпоративной программы компании «Металлоинвест» «Вместе с призванием» - вместе со студентами Железногорского горно-металлургического колледжа изготовили пять пандусов для маломобильных жителей города. Сейчас идет их установка в подъездах.

Пандусы сделали откидными, так что они не будут мешать другим жильцам многоэтажек. препятствует свободному движению остальных жителей домов.

Делали пандусы в мастерских Железногорского горно-металлургического колледжа. К слову, колледж - профильное учебное заведение комбината. Его студенты каждый год проходят практику на базе предприятия, а МГОК помогает учебному заведению реждению в обеспечении материальной базы.

Волонтеры комбината ведут активную работу: доставляют продукты пожилым людям, поздравляют ветеранов с праздниками, помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводят экологические акции. Недавно добровольцы благоустроили помещения НКО «Равенство», где проходят занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас они заняты ремонтом квартиры инвалида по зрению. Также идет сбор помощи для жителей Дома-интерната в рамках движения «Старость в радость».

Работник МГОКа, доброволец Сергей Синюгин рассказал, что в этот раз цель была – дать возможность маломобильным людям выйти за пределы своих квартир:

- Мы хотим сделать их жизнь комфортнее, а окружающую среду – доступнее, - говорит Сергей. - Нашу инициативу поддержало руководство ЖГМК. К большому делу – помощи инвалидам - с удовольствием присоединились студенты. Ребята – молодцы, очень ответственно подошли к делу. Возможно, что кто-то из них захочет и дальше помогать людям и стать волонтером.

– Это мой первый опыт выполнения именно такой конструкции, но мы работали командой и все получилось. К тому же, мы познакомились с волонтерским движением, - рассказывает студент третьего курса ЖГМК Олег Зимин.