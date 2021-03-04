Глава Липецкой области Игорь Артамонов сыграл для женщин на саксофоне

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Необычный музыкальный подарок сделал липчанкам глава региона Игорь Артамонов в преддверии 8 Марта. Как и в прошлом году, он сыграл на саксофоне вместе с Государственным духовым оркестром областной филармонии. В этот раз он исполнил соло на саксофоне под песню Леонида Агутина «Половина сердца».

«Дорогие и любимые женщины! Каждый раз играть для вас, быть здесь очень волнительно. Всегда очень приятно видеть вас и ваши улыбки. Я вас люблю, с праздником!» - обратился ко всем собравшимся Игорь Артамонов.

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Праздничный концерт прошел в областном центре культуры, народного творчества и кино. В зале собрались лучшие представительницы трудовых коллективов, женщины различных профессий. У входа в зал молодые люди дарили гостьям праздника цветы и конфеты, рядом работала фотозона. Музыкальное видеопоздравление опубликовано в аккаунте instagram Игоря Артамонова.

Фото и видео предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.