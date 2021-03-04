«Ростелеком» привезет в Курск Кубок КХЛ

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Абоненты компании «Ростелеком» — участники программы «Бонус» — смогут не только увидеть трофей, но и получить памятные сувениры, сделать профессиональные фотографии и принять участие в розыгрыше стильных фирменных призов. Также они получат сертификаты на подписку, включающую просмотр тысячи фильмов, сериалов, сотни каналов, включая «КХЛ ТВ», в видеосервисе Wink бесплатно в течение трех месяцев. Для участия в мероприятии подписчикам программы «Бонус» надо обменять накопленные бонусы на приглашение в личном кабинете.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Приезд в Курск главного трофея КХЛ — долгожданное событие для горожан и особенно любителей хоккея. Оно стало возможным благодаря долголетнему партнерству “Ростелекома” и КХЛ. В рамках сотрудничества оператор обеспечивает Лигу современными сервисами, в том числе предоставляет высокоскоростные каналы связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей. Также благодаря технологиям провайдера клиенты компании могут смотреть любимые матчи онлайн, либо в любое удобное время с помощью функции “Управление просмотром” видеосервиса Wink».

6 марта с 12:30 для абонентов «Ростелекома», участвующих в программе «Бонус», пройдет профессиональное фотографирование, награждение памятными сувенирами и сертификатами на подписку видеосервиса Wink. С 13:30 до 17:30 увидеть главный трофей КХЛ, а также сделать фото на его фоне и принять участие в розыгрыше подарков от «Ростелекома» смогут все жалеющие.

Экспонирование главного трофея Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги пройдет в Курске при поддержке комитета по физической культуре и спорту Курской области. Помимо Курска Кубок также увидят жители еще шести городов ЦФО. По регионам его перемещают в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи» в ударопрочном водонепроницаемом кофре, строго в вертикальном положении. Перевозку осуществляет спецтранспорт с пневмоподвеской и вооруженной охраной, переносят Кубок несколько человек и исключительно в перчатках.