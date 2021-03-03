Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов поздравил Союза женщин России с 30-летием

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Торжественный приём для представительниц регионального отделения Союза женщин России состоялся сегодня в администрации Липецкой области. Организация отмечает своё 30-летие. С круглой датой и с наступающим 8 марта липецких женщин поздравил руководитель региона Игорь Артамонов.

«Вы выполняете многогранную работу, направленную на укрепление института семьи и семейных ценностей. Вам есть чем гордиться, а мы гордимся вами. Впереди Международный женский день. Примите мои искренние поздравления. Хочу пожелать вам здоровья, надёжных людей рядом и чтобы вы каждый день слышали в свой адрес нежные и добрые слова», – сказал Игорь Артамонов.

Союз женщин России объединяет талантливых и целеустремлённых представительниц прекрасного пола. Многие из них сегодня получили награды. Восемь человек удостоены юбилейной медали «Во славу Липецкой области». В их числе Людмила Кириллова, заслуженный врач России, единственный медик в регионе, имеющий «Орден дружбы». Много лет Людмила Дмитриевна возглавляла Липецкий областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Четыре представительницы регионального Союза женщин области получили благодарности главы администрации Липецкой области. Почётными грамотами Липецкого областного совета депутатов отмечены шесть женщин. Также были вручены памятные медали и почётные грамоты Союза женщин России.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.