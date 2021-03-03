МегаФон построил первый в Центральном регионе модульный дата-центр

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На площади более 400 квадратных метров установлено оборудование с пропускной способностью до 750 Гбит/с. Общая мощность дата-центра составляет более 400 кВт, что дает возможность разместить около 60 ИКТ-стоек для хранения и обработки информации со всего Центрального региона России.

Новый модульный ЦОД легко масштабируется под любые задачи и отличается большим количеством технических и организационных решений, ранее не использовавшихся при строительстве дата-центров МегаФона. Каждая технология имеет многоступенчатую систему защиты, которая включается автоматически в соответствии с заданными параметрами. Так, при установке дополнительного оборудования или в случае повреждения оптических проводов интеллектуальная кабельная система быстро и без разрывов переключается на резервные линии, исключая риск остановки передачи данных и их потерю.

На объекте организована современная экосистема аварийного охлаждения. Вентиляционная установка, которая спроектирована исходя из максимума температуры за последние 20 лет, с помощью уличного воздуха справляется с жарой и поддерживает требуемый температурный режим в зале. А это значит, что оборудование не нагреется и прослужит дольше.

«Всего за год нам удалось спроектировать и построить дата-центр, который учитывает опыт и крупных ИТ-компаний, и собственные технические решения МегаФона. Нововведения помогли увеличить уровень производительности и энергоэффективности примерно на 40%, благодаря чему мощность оборудования выросла в 4 раза. Это значит, что работа сети стала более надежной, а качество всех предоставляемых сервисов выше», – отметил Владимир Палакян, директор регионального отделения МегаФона в Брянске.

Брянский дата-центр отвечает всем мировым стандартам надежности и соответствует требования категории Tier III, что подтверждает его высокую производительность и обеспечивает непрерывность доступа к данным.

ЦОД используется для размещения собственного серверного и иного телекоммуникационного оборудования. Также объект может быть задействован при реализации совместных пилотных проектов с партнерами компании.