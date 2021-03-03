Малые формы хозяйствования в Липецкой области в 2021 году получат более 183 млн рублей

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Малые формы хозяйствования в Липецкой области в 2021 году на свое развитие получат 183,4 млн рублей, из них 154,3 млн рублей будут предоставлены федеральным бюджетом. Большая часть средств – это гранты.

86,3 млн рублей пойдут на грантовую поддержку семейных ферм, сельхозкооперативов и новый вид гранта «Агропрогресс», на который смогут претендовать только общества с ограниченной ответственностью – субъекты малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводители. 62 млн рублей предусмотрены на грант «Агростартап».

По словам главы региона Игоря Артамонова, грантовая поддержка – один из самых востребованных инструментов господдержки среди малых форм хозяйствования региона.

В 2020 году на гранты пришлось 86% всей помощи фермерам. Поддержка оказывалась по четырем направлениям: начинающим фермерам, семейным фермам, сельхозкооперативам и грант «Агростарап», который предоставлялся в рамках регионального проекта «Создание системы и поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Для КФХ приоритетными видами деятельности в прошлом году были разведение крупного рогатого скота и выращивание плодовых и ягодных культур; для сельхозкооперативов – заготовка, хранение и переработка мяса и молока, а также убой сельхозживотных и птицы. Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов подчеркивает растущий вклад фермеров в общий объем выпускаемой сельхозпродукции. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – отметил Игорь Артамонов.

С этого года в области начинает реализовываться региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в который перенесены все мероприятия проекта «Создание системы и поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В его рамках будет предоставляться грант «Агростартап». Этот вид поддержки действует с 2019 года, в целом им воспользовалось 61 КФХ. Всего было выдано грантов на сумму 170,2 млн рублей. За два года грантополучатели создали 111 рабочих мест. В 2020 году КФХ, получившие «Агростартап», произвели продукции на 54,4 млн рублей.

Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года. С 2015-го гранты на развитие материально-технической базы выделяют сельскохозяйственным кооперативам. «Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем развивать собственный бизнес. Это также способствует созданию новых рабочих мест, а значит – повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом», – считает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.