Орловская область и Центрально-Черноземный банк Сбербанка наметили пути дальнейшего сотрудничества

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На встрече также присутствовали заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта.

- Так сложилось исторически, что Сбербанк всегда был опорным банком для всех уровней руководства нашей страны. Для нас важно дальнейшее развитие взаимодействия с системой государственной и муниципальной власти в областях Черноземья в целом, и в Орловской области, в частности. – отметила Наталия Цайтлер. - При этом, очевидно, что речь сегодня должна идти не только о классическом банкинге, но и наших новых возможностях по цифровизации регсектора с целью повышения качества предоставляемых государством услуг населению и бизнесу. Мы открыты для сотрудничества и нам есть, что предложить региону.

Отмечалось, что несмотря на пандемию, Сбербанку удалось нарастить объемы банковского кредитования реального сектора экономики Орловской области на 13%. В рамках государственных программ была оказана поддержка почти 1 тысяче предприятий на сумму 1,2 млрд рублей, среди которых преимущественно субъекты малого и микро бизнеса. Более 1000 корпоративных клиентов Орловского отделения ПАО Сбербанк открыли в прошлом году новый бизнес, что способствовало созданию рабочих мест и стабилизации социально-экономической ситуации. Динамично развивалось ипотечное кредитование, поддерживая население и строительный комплекс. Сбербанк сохраняет лидирующие позиции на этом рынке в Орловской области.

В прошлом году получил успешное развитие транспортный проект, в ходе которого банковскими картами было проведено около 2 млн транзакций. В текущем году Сбербанк активно включился в реализацию проекта «Карта жителя Орловской области», который позволит не только обеспечить безналичную оплату льготного проезда действующими картами МИР Социальная, но и использовать их для получения социальных выплат. В перспективе держателям карт МИР Социальная могут быть доступны выдача льготных лекарств и препаратов, компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, запись на прием к врачу. Также можно будет воспользоваться программой скидок и лояльности в торговой сети, использовать карту как пропуск, например, в спортзал, библиотеку и другие объекты инфраструктуры.

- Сбербанк для нас является одним из стратегических партнеров, а наша совместная работа происходит по самым разным направлениям. При этом главное в нашем сотрудничестве – это улучшение качества жизни жителей региона через использование современных технологий, - отметил Андрей Клычков.

В частности, глава региона напомнил, что Орловская область является одним из лидеров по производительности в сельском хозяйстве и для дальнейшего развития сферы АПК необходимо использование современных технологий, в том числе цифровых.

- Очевидно, что сейчас аграриям не хватает информации и практических данных, которые помогут выбрать необходимые технологии в существующих на рынке предложениях, - отметил губернатор Орловской области. - А это, как раз то направление, где совместная работа со Сбербанком может дать конкретный результат.

Одним из новых направлений работы, которые обсуждались на встрече, стало предстоящее открытие в Орловской области первого хаба лекарственных препаратов СБЕР ЕАПТЕКИ (входит в экосистему Сбер). Это позволит наладить снабжение населения лекарствами, поскольку предусматривается их доставка клиентам. Руководство Орловской области выразило заинтересованность также в возможном обеспечении через СБЕР ЕАПТЕКУ медикаментами сельских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которых сегодня в регионе насчитывается более ста. Губернатор Андрей Клычков получил приглашение принять участие в торжественном открытии хаба СБЕР ЕАПТЕКА в Орле.