Курянин спас двух девочек, которые провалились под лед

Владимир вовремя заметил девочек и бросился на помощь Фото: предоставлено пресс-службой

Электрослесарь Владимир Носов спас двух школьниц, провалившихся под лед на Польском заливе в Курчатове Курской области. О своем поступке 39-летний Владимир скромно рассказал только близким, но позже с ним связались родители девчонок и поблагодарили за спасение детей.

27 февраля Владимир шел вдоль набережной Польского залива. Оттепель последних февральских дней подтопила лед на водоеме-охладителе. Рыбаков не было, зато появились промоины. Внимание Владимира привлекли две фигурки. Они шли по льду. Ему показалось, что это были девочки. Когда через несколько секунд он опять взглянул на них, дети уже бултыхались в воде. Владимир бросился к ним.

- На бегу успел позвонить другу и попросить, чтобы тот срочно принес к заливу одеяло, вспоминает курянин.

Через лед и воду Владимир добрался до детей и вытащил обеих на берег. Девочкам на вид было 12-13 лет. Из сбивчивых объяснений он понял, что дети вышли на лед сфотографироваться. И уже шли назад, когда лед треснул и они провалились в воду. Одна из девочек даже очутившись в воде не выпустила из руки телефон.

- Я повел детей в здание бассейна, чтобы отогреть их. Они были очень напуганы. По пути туда нас встретил сотрудник ГО и ЧС, он взял девчонок под свою опеку, – рассказывает Владимир.

Сотрудником ГО и ЧС оказался Михаил Анисимов – заместитель начальника Управления. В службе ЕДДС девчонок увидели на камерах видеонаблюдения, когда они вышли на лед. Заместитель начальника оправился на залив в надежде предотвратить беду. Детей забрали в Управление ГО и ЧС, отогрели, успокоили и передали родителям.