В Курске открывается выставка репродукций картин Босха и Брейгеля

Выставка начнет работу 13 марта Фото: предоставлено организаторами

Курский областной краеведческий музей погрузится в мистические образы и тайны картин Босха и Брейгеля.

С 13 марта по 18 апреля в музее будет работать выставка «Босх и Брейгель», которая приоткроет для жителей и гостей Курска дверь в сокровенный мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения – Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

Питер Брейгель Старший написал за свою жизнь чуть более сорока картин, Иероним Босх – еще меньше: около двадцати пяти. Все они разбросаны по лучшим музеям мира и частным коллекциям. Даже в музее родного города Босха – Хертогенбосе представлены только фотографические репродукции его работ – этим объясняется наличие в экспозиции исключительно репродукций на холсте в технике «жикле».

Техника «жикле» позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже такие уникальные особенности как кракелюры или выпавшие из кисти волоски. Таким образом, цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника, рассказывают организаторы выставки.

Все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языке. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их причудливых сюжетов.

Каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00 для всех желающих будут проходить экскурсии по выставке.

Экскурсия будет проводиться на сборные группы из одиночных посетителей до пяти человек, которые приобрели входной билет на выставку.

Для организованных групп возможна запись в дополнительное время.

На память можно приобрести сувенирную продукцию.

Возрастное ограничение выставки – 6+ (детям до шести лет только в сопровождении родителей или законных представителей).

Официальный сайт выставки https://bosch-i-bruegel.ru/

Время работы выставки: с 10:30 до 17:30. Касса работает до 17:00.

Выходной день – пятница.

Цены билетов:

250 рублей – взрослый билет, 200 рублей – студенческий билет, 170 льготный билет (пенсионеры, многодетные), 150 рублей школьный билет, дети от пяти лет)

Справки по тел. музея: +7 (4712) 70-21-28, +7 (4712) 51-15-81.