Поддержка НКО - одно из приоритетных направлений в сфере устойчивого развития

Реализация многих проектов требует создания новых партнерств между властью, бизнесом и НКО Фото: предоставлено пресс-службой

На первом «Форуме благотворителей и меценатов России», который прошел по инициативе Forbes Congress, обсуждали широкий круг вопросов. В частности, участники говорили об изменениях инфраструктуры благотворительности в условиях новых вызовов, качестве взаимодействия местных сообществ, бизнеса и власти, необходимости более эффективной работы на пользу общества.

В форуме приняли участие союзы волонтеров, руководители НКО и благотворительных фондов, таких как «Искусство, наука и спорт», «Линия жизни», «Нужна помощь», «Друзья», представители крупных компаний.

Так, интересным опытом взаимодействия с некоммерческими организациями в регионах поделились представители Компании «Металлоинвест».

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании рассказала, что центральной задачей стало обеспечение безопасности сотрудников и непрерывности производства. Именно поэтому большое внимание в 2020 году было уделено поддержке региональной медицины:

– По инициативе основателя компании Алишера Бурхановича Усманова были не только выделены два миллиарда рублей, но и с помощью корпоративных служб обеспечен весь процесс закупки оборудования и медикаментов. Компания также организовала обучающие вебинары по диагностике и лечению COVID-19 для врачей городов присутствия с участием ведущих специалистов федеральных медицинских центров.

В критический момент точкой опоры для тех, кто нуждался в помощи, стали волонтеры Металлоинвеста. Было реализовано более двух тысяч заявок на оказание помощи.

Развитие и формирование НКО в регионах - одно из приоритетных направлений работы Компании в сфере устойчивого развития. Благодаря поддержке за несколько лет группы активистов и местные НКО получили необходимые навыки и выросли до уровня государственно-частного партнерства. В частности, ряд проектов включены в программы СЭП. Они будут профинансированы в размере более 30 млн рублей.

На конференции было отмечено, что реализация многих проектов требует создания новых партнерств между властью, бизнесом и НКО. А в перспективе разумным будет создание крупных объединений доноров по принципу «единого окна», куда могли бы обращаться НКО. Это ускорит принятие решений и оказание помощи. Также необходимо создание единой информационной базы, чтобы оценить число занятых, объем поддержки и систематизировать результаты.

Однако работа в условиях пандемии показала, что именно частные доноры способны быть гибкими, действовать быстро, идти на риски. Это делает помощь наиболее эффективной и оперативной.