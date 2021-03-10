В Курске задержали подростка, обстрелявшего троллейбус на улице Радищева

По счастливой случайности ни водитель, ни пассажиры не пострадали Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Как «КП» сообщала ранее, ЧП произошло 8 марта около девяти часов вечера на улице Радищева. По дороге в сторону СХА ехал троллейбус с тремя пассажирами. Напротив стоматологической поликлиники раздались хлопки, в троллейбусе потрескались стекла. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что слышали несколько звуков, похожих на выстрелы и видели убегающих молодых людей. Полицейские осмотрели салон и предположили, что стекла могли быть повреждены в результате стрельбы из пневматического пистолета.

Личность стрелявшего установили в течение суток. Им оказался 16-летний житель Курска. Вечером он гулял с друзьями и встретил своего знакомого, у которого при себе был пневматический пистолет. Подросток попросил дать ему оружие и несколько раз выстрелил не прицеливаясь.

«Выстрелил три раза, никуда определенное не целился, в троллейбус попал случайно», - пояснил молодой человек в полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. Пневматический пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, они заплатят штраф. Также им придется возместить причиненный ущерб транспортной кампании. Подростка поставят на учет в полиции.

- Пневматическое оружие – не игрушка, - напоминают полицейские. - Неосторожное обращение с опасным предметом может подвергнуть угрозе жизнь и здоровье людей. Если применение даже такого оружия повлечет за собой тяжкие последствия, то стрелка могут привлечь уже и к уголовной ответственности.