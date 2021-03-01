Применение ГБЖ - одно из самых перспективных направлений развития мировой металлургии Фото: предоставлено пресс-службой

Оператор проекта – ООО «Михайловский ГБЖ» (МГБЖ), созданный группой USM и Михайловским ГОКом Металлоинвеста, - подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies. В нем оговорены поставка оборудования, стальных конструкций, трубопроводов, воздуховодов для нового предприятия, а также инжиниринг, консультационные услуги и обучение.

Генеральный директор USM Иван Стрешинский отметил, что дан старт важнейшему для российской горно-металлургической отрасли проекту:

– Будет построена одна из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ. Она будет действовать в тесной технологической кооперации с компанией «Металлоинвест».

Запустить завод планируется в первой половине 2024 года.

Объем инвестиций в строительство составит более 40 млрд рублей без НДС. А проектная мощность производства - более двух млн тонн в год.

Важная социальная составляющая проекта - в Железногорске будет создано почти 400 высококвалифицированных рабочих мест.

На предприятии будут использованы современные технологии, которые обеспечат снижение энергопотребления и влияния на окружающую среду.

– Проект будет реализован с применением последних на сегодняшний день технологий и станет не только одним из крупнейших, но и самым современным заводом по производству ГБЖ в мире, - добавил генеральный директор Primetals Австрия Хираи Этсуро.

Так, здесь будут установлены энергоэффективная и высокопроизводительная шахтная печь с увеличенным давлением газа, реформер с системой снижения выбросов оксида азота, система рециркуляции мелочи, интеллектуальная система управления, резервный вентилятор для сбора пыли и скрубберы для удаления пара.

Предполагается, что Михайловский ГБЖ удовлетворит растущий спрос со стороны индустрии на сырье с пониженным углеродным следом. Об этом сказал президент и исполнительный директор Midreх Стивен Монтегю.

Поставщиком высококачественных окатышей для нового предприятия станет Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Новая установка металлизации на комбинате проектируется на принципах безуглеродной металлургии – с прицелом на полный переход на использование «зеленого» водорода в качестве восстановителя. Этот проект идеально вписывается в концепцию «зеленой» металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали.

К слову, в 2020 году МГОК освоил производство премиальных окатышей, изготовленных из флотационного концентрата Лебединского ГОКа. В перспективе планируется производство до 3 млн окатышей уровня DR-grade (окатыши под металлизацию).

В следующем году на Михайловском ГОКа будет запущен корпус дообогащения концентрата с ежегодным объемом производства до 16,9 млн тонн высококачественного концентрата. Из него будут произведены окатыши на фабрике окомкования МГОКа.

– К моменту запуска нового завода ГБЖ в 2024 году Михайловский ГОК сможет полностью обеспечить его потребности в высококачественном сырье, - заверил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.