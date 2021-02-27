В Курске завершил работу фестиваль фильмов о правах человека

Виталий Суслин - лауреат двух премий на фестивале «Кинотавр» Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 февраля в Курске завершился трехдневный киномарафон - на фестивале "Сталкер" показали как документальные, так и художественные фильмы. Все они были объединены одной проблематикой - права человека в России.

"Сталкер" - некоммерческий кинофестиваль Фото: Светлана ВОЛКОВА

На закрытии кинофестиваля свою картину представил молодой режиссер Виталий Суслин. Зрителям она была показана впервые. Вы не найдете ее в интернете, а телеканал "Культура" только планирует фильм к показу, хотя снят он был еще в 2019 году. Широкая премьера откладывалась из-за ограничительных мер.

Впрочем, драма «Седьмой пробег по контуру земного шара» уже получила спецприз имени Анатолия Приставкина на фестивале «Сталкер».

В центре картины - 59-летний художник Михаил, который больше половины жизни работает на автотранспортном предприятии.

Фестиваль прошел с 24 по 26 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Михаилу многого в жизни не надо - небольшая мастерская при заводе, она же - жилье, голубая "копейка" и возможность рисовать картины. Однако в одночасье жизнь резко меняется - главный герой оказывается на улице без гроша в кармане. Все, что может сделать Михаил в этой ситуации - рассчитывать на себя самого.

О судьбе таких картин, как эта, зрителям рассказал на творческой встрече сам режиссер Виталий Суслин:

- Смотреть кино – это большой труд. Мы готовим салаты, чистим картошку, и телевидение идет фоном. Более того, кинотеатры не берут в прокат такое, потому что нужны деньги на рекламу. Остаются только фестивали. И хорошо, что есть «Сталкер», который возит такие картины по России. Западные фестивали с огромным удовольствием берут наши фильмы. И у них - полные залы. Еще берет телеканал «Культура». Еще есть, конечно, интернет. Но как человеку узнать, что есть такой фильм? Поэтому знают либо эстеты, которые следят за хорошим кино, либо человек, которому кто-то подсказал. Поэтому я всех призываю следить за фестивальными картинами.