Режиссер Вадим Абдрашитов об Олеге Янковском: «Мне нужен был человек с «современным» лицом – интеллектуал и циник»

- Янковский – выдающийся актер, рыцарь кино и театра, который мог сыграть все Фото: Светлана ВОЛКОВА

Известный советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов приехал в Курск на кинофестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В беседе корреспондента "КП" с кинематографистом речь зашла о его режиссерском дебюте, который пришелся на период расцвета советского кино. А соответственно и о его друге, сыгравшем главные роли в двух первых полнометражных картинах режиссера – «Слово для защиты» (1976) и «Поворот» (1978) – Олеге Янковском. Они были почти ровесниками. Янковский, которому в феврале исполнилось бы 77 лет, был всего на год старше Абдрашитова.

На главную роль в дебютную картину начинающего кинематографиста актер попал будучи уже довольно популярным советским актером. За плечами были роли Генриха Шварцкопфа в картине «Щит и меч», в «Зеркале» Тарковского, Кандратия Рылеева в «Звезде пленительного счастья», Тихона Соколова в «Сладкой женщине» и многие другие. Так сложилось, что в «Слово для защиты» вместе с Янковским подтянулся целый звездный состав – Марина Неелова, Станислав Любшин. Безусловно, это сразу же привлекло внимание зрителей к картине начинающего режиссера.

Кадр из фильма "Слово для защиты" (1976) Фото: из открытых источников

В какой-то степени своему восхождению в кино Абдрашитов, возможно, обязан Янковскому. Впрочем, с ним режиссер был знаком и по другому поводу – семьи были соседями, жили в одной московской многоэтажке.

- Олег Янковский был нашим другом, - вспоминает Вадим Абдрашитов. - Более того, мы жили, а сейчас живет его вдова, в одном доме. Ходили друг к другу в гости. Я приезжал к нему на съемки в Рим, когда он снимался у Тарковского. Не хочу сказать, что мы каждый день общались, но дружили.

А познакомились очень просто. На главную роль в моей первой картине «Слово для защиты» нужен был такой человек с современным лицом, что называется, в каком-то смысле интеллектуал абсолютный, в каком-то смысле циник, в каком-то смысле человек, - что потом Кира Муратова назвала с «астеническим синдромом», - уже без всякого сопротивления, с философией «жизнь течет и течет».

Вот в «Слове для защиты» и в картине «Поворот» нужен был именно такой герой. И Олег это замечательно сделал. Этими работами он каким-то образом подготовился к съемкам в картине «Полеты во сне и наяву», я считаю. Потому что потом все это туда ушло.

Кадр из фильма "Поворот" (1978) Фото: из открытых источников

- Как вам с ним работалось?

- Янковский – выдающийся актер, рыцарь кино и театра, могущий играть все. Он мог быть клоуном, абсолютный лицедеем. Замечательно играл в театре. Особо одаренный актер, окрашенный своим благородством. И при этом замечательный человек.

Его уход – это большая утрата. Уход любого человека – это потеря, но когда уходят такие люди, которые еще могли бы творить, всегда ощущаешь недостачу какую-то. Я еще не доглядел фильмы с ним, не находился на его спектакли. Ты знаешь, что он еще что-то мог сделать и не сделал. Да, Олег Иванович Янковский таков. Он был наделен особым актерским обаянием.

- Актерская династия Янковских продолжается - сейчас в кино снимается его внук, Иван.

- Мне нравится, как он работает. Возможно, Иван - актер с большим будущим. Главное, чтобы было, что играть, чтобы роли были выписаны для актера. Лично я верю не в функции, а в живого человека с характером.