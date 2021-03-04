Администрация Курской области и Железногорска подписали программу мероприятий социально-экономического партнерства с Металлоинвестом

Металлоинвест инвестирует в развитие Курской области более 1 млрд рублей Фото: предоставлено пресс-службой

4 марта в Курске между Компанией «Металлоинвест», администрацией Курской области и города Железногорска подписан стратегический документ - программа мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2021 год.

Про людей и для людей

Программа сотрудничества работает в регионе ежегодно вот уже на протяжении десяти лет. В нынешнем году инвестиции сторон в рамках СЭП составят 1,6 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей – вклад Компании. Вклад администрации Курской области в развитие Железногорска составит более 500 млн рублей.

Своими подписями документ скрепили губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев и глава Железногорска Дмитрий Котов.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что Михайловский ГОК им. А.В. Варичева – один из крупнейших налогоплательщиков региона. В 2020 году в консолидированный бюджет Курской области от комбината поступило более 11 млрд рублей.

Подробнее о приоритетах сотрудничества на этот год рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова:

- Мы сегодня подписываем десятый по счету протокол о социально-экономическом партнерстве. Это все про людей и для людей. Очень важно, что в центре всех вопросов стоят, прежде всего, сотрудники Михайловского ГОКа, жители Железногорска.

160 миллионов рублей - на проектирование новых общественных пространств

Юлия Мазанова подчеркнула, что если говорить о качественных изменениях в этом году, то комплексный проект развития Желзногорска с привлечением специалистов по урбанистике, должен стать настоящим прогрессом для развития территорий:

- Все эти годы одним из приоритетов нашей работы был город, качество среды, - школы, детские сады, улицы. Плюс, здравоохранение, безусловно. Одним из проектов 2021 года станет разработка концепции благоустройства города. Хочется привнести в Железногорск новую качественную среду. Мы ее начали совместными усилиями с горожанами создавать в парке имени Никитина. В этом году реализация проекта будет продолжена совместно с администрацией Курской области.

В прошлом году при поддержке администрации региона и Металлоинвеста проект реконструкции городского парка одержал победу на четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Получен федеральный грант на развитие парка. В 2021 году на условиях софинансирования будет реконструирована центральная часть парка, обустроены набережная и лодочная станция.

Сейчас нужно сделать следующий шаг – создать концепцию, которая объединит и парк Никитина, и центральную улицу Железногорска, зеленые территории, аллею имени Андрея Владимировича Варичева, которую мы планируем благоустроить в дальнейшем. Здесь для нас будет важным шагом комплексный подход, который позволит дальше двигаться вперед.

Общая сумма вложений в проектирование новых общественных пространств составит 160 млн рублей.

Второй качественный проект, который для нас тоже очень важен, – это ремонт городской больницы Железногорска. Всем желаю здоровья, но очень хочется, когда люди, приходя в медучреждение, получали больше положительных эмоций, чем отрицательных. Мы все будем для этого делать!

Инвестиции в рамках социально-экономического партнерства растут с каждым годом

На церемонии подписания программы социально-экономического партнерства прозвучало, что за прошедший год был получен очень большой опыт. Стало особенно ясно, насколько качественное здравоохранение жизненно важно для каждого из нас, в том числе и для жителей курского города горняков.

Поэтому не случайно из двух миллиардов рублей, которые были выделены по инициативе основателя Компании Алишера Усманова на поддержку медицины, 120 миллионов будут направлены на ремонт городской больницы Железногорска.

Впрочем, реализация программы коснется различных сфер - здравоохранения, образования, культуры и спорта, городской инфраструктуры, оказания адресной помощи.

По мнению губернатора Курской области Романа Старовойта, сотрудничество с Металлоинвестом помогает эффективно решать важные для региона задачи.

– С каждым годом Компания увеличивает инвестиции в рамках социально-экономического партнерства, способствуя динамичному развитию курского края, - подчеркнул глава региона.

Пример тому - масштабная поддержка региональной медицине, которая была оказана Компанией в условиях пандемии. В частности, на оснащение лечебных учреждений Курской области был потрачен 461 млн рублей. В этом году будут продолжены поставки кислорода для нужд медицины, а также оказана помощь в привлечении квалифицированных кадров.

Также будет продолжены ремонт и оснащение железногорских школ, детских садов. На это пойдет около 40 миллионов рублей. А еще 20 миллионов - на закупку путевок в санаторно-курортные учреждения и лагеря, а также на ремонт и оснащение спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец».

Будет реализована программа «Школьные окна», обновлен бассейн «Нептун», поддержку получат профильные СУЗы, а также детско-юношеский, массовый и профессиональный спорт.

Целый ряд интересных культурных проектов будет запущен вместе с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

Стоит сказать и о корпоративных программах Металлоинвеста - «Здоровый ребенок», «Сделаем вместе!», «Наша смена», «Наши чемпионы», «Откликнись!» Все они будут работать. Поддержку получат и новые важные инициативы - «Парус надежды», направленный на реабилитацию детей с ОВЗ, и «Человек собаке друг» - по созданию приюта для бездомных животных.

Возможность решить актуальные проблемы

Еще одна важная проблема, которая требует существенных инвестиций – это обеспечение города горняков водой. В 2021 году Компания выделит 90 млн рублей на обследование и разработку проектной документации для реконструкции теплосетей, а также скважин и насосных станций водозаборов «Березовский» и «Погарщина». Будет подготовлено экспертное заключение на строительство дублирующего водопровода города.

Более 125 млн рублей пойдет на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности будет отремонтирован мост через реку Речица, который пользуется у горожан большой популярностью.

Также заменят 25 лифтов в жилых домах. А 30 млн рублей пойдет на обновление системы наружного освещения.

- За те десять лет, которые существует практика подписания соглашений с Металлоинвестом, мы смогли решить многие актуальные проблемы - отремонтировать дороги, модернизировать учреждения здравоохранения и образования, – отметил глава Железногорска Дмитрий Котов.