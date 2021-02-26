В Курске завершает работу кинофестиваль "Сталкер"

Кадр из фильма "Седьмой пробег по контуру земного шара" Фото: предоставлено организаторами проекта.

26 февраля - заключительный день кинофестиваля "Сталкер" в Курске.

Концертно-творческий центр «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина)

Программа документальных фильмов

начало в 13:00

«В поисках сельских утопий», 2021 г., 12+, реж. Дмитрий Завильгельский, 66 мин.

Вдохновляясь идеями выдающегося русского мыслителя начала прошлого века Александра Васильевича Чаянова, съемочная группа отправляется на поиски новых «сельских утопий» - современных моделей развития сельской местности. Проводником в этом увлекательном путешествии выступает социальный антрополог, руководитель Чаяновского центра аграрных исследований, кандидат экономических наук Александр Михайлович Никулин. Зритель побывает в разных уголках России и познакомится не только с традиционными фермерами и крестьянами, но также увидит необычные для русского человека крокодиловые и улиточные фермы, а также новые формы сельского развития.

Режиссер Дмитрий Завильгельский родился в 1973 году в Москве. В 1995 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет почвоведения. В 1998 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская режиссуры документального кино Леонида Гуревича). С 1998 года работает по договорам с телеканалами и кинокомпаниями. За это время сделал в качестве автора и режиссера более 30 документальных фильмов для государственных телеканалов, Министерства культуры, частных и федеральных киностудий и как независимый продюсер. Лауреат международных кинофестивалей, национальных премий и фестивалей.

Член Союза кинематографистов РФ, Гильдии режиссеров России, Гильдии режиссеров неигрового кино и телевидения. Автор и куратор киноклуба документального кино FILMDOCRU в кафе Март. Фильмография: И вновь я посетил, 1999, Путешествие к центру Земли, 2000, Другое лицо, 2002, Пол Маккартни, 73 часа в России, 2003, Во всем прошу винить «Биттлз», 2004, Сказочные красавицы, 2009, Возвращение Александра Сергеевича в Россию, 2011, Дед, Василий и Квадрат, 2014, В ожидании волн и частиц, 2015, Диссернет. Эволюция альтруизма, 2017, В поисках сельских утопий, 2021.

«Осознание красоты. Чей Байкал?», 2020 г., 12+, реж. Валерий Шевченко, 46 мин. (специальный приз имени Сергея Говорухина).

Экспансия китайцев на озеро Байкал. Размышление о нескольких днях, проведенных в г. Иркутске, г. Байкальске, на Байкале на острове Ольхон. Что сейчас волнует жителей земли сибирской и может ли красота спасти Мир?

Режиссер Валерий Шевченко родился в Иркутске в 1958 году. Окончил актерский факультет ГИТИС (мастерская В. Шалевича и В. Гаркалина) и режиссерский факультет ВГИК (мастерская В. Фокина). Фильмография: Хрупкий мир, 2006г. (док.), Двести жизней Александра Яковенко, 2006 г. (док.), Предсказание Ванги, 2007г.(док.) Гонки по льду Байкала, 2007 г.(док.), Песочный дождь, 2007 (игр.) Третье желание, 2008 г.(игр.)

Табурет, 2011г. (игр., к/м) Внутри квадратного круга, 2011 г. (док.), Осознание красоты. Чей Байкал?, 2020 г.,(док.)

Центр досуга «Юность»

Показ художественного фильма и творческая встреча

Начало в 19.00

Драма «Седьмой пробег по контуру земного шара», 2019 г, 12+., реж. Виталий Суслин, 95 мин. (спецприз им. Анатолия Приставкина на фестивале «Сталкер»).

Михаилу 59 лет, более тридцати из них он работает на автотранспортном предприятии. Живет там же, в мастерской при заводе. У него есть любимая дочь, которая ждет ребенка. Любимое дело – писать картины, любимый автомобиль – «Жигули» небесного цвета. Кладовщица Наташа предлагает сделку, которая резко меняет всю его жизнь…

Трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/1282549/video/161881/

Творческая встреча с кинорежиссером Виталием Суслиным.

Родился в 1986 году в Нововоронеже Воронежской области. В 2009 году окончил лечебный факультет Воронежской медицинской академии имени Н.Н. Бурденко, в 2012-м – режиссерский факультет ВГИКа имени С.А. Герасимова (мастерская К. Шахназарова и О. Шухера). Призер кинофестивалей.

Фильмография:

2013 Шнырь (к/м)

2015 Дефиле

2017 Голова. Два уха

2019 Седьмой пробег по контуру земного шара

На все фестивальные кинопоказы и творческие встречи вход бесплатный, по пригласительным билетам, которые вы можете получить в кассах: кинотеатра «Юность», КТЦ «Звездный», Драматического театра и Филармонии.

Кинофестиваль проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Зрители будут обеспечены масками и антисептиком.