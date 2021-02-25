По итогам года производство чугуна и окатышей сократилось, а железной руды и стали выросло Фото: предоставлено пресс-службой

Финансовые результаты по МСФО за 2020 год объявила Компания Металлоинвест - производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке.

- В минувшем году стратегия Компании, направленная на повышение качества продукции и обеспечение стабильного сбыта, продемонстрировала свою устойчивость. Несмотря на внешние вызовы, Компания показала хорошие финансовые результаты, - прокомментировал финансовые итоги 2020 года Генеральный директор Управляющей компании Назим Эфендиев.

По его словам, главным событием прошедшего года стала пандемия COVID-19. В связи с этим Компания приняла ряд мер по обеспечению безопасности не только своих сотрудников, но и всех жителей регионов присутствия. Оперативно были развернуты обширные программы помощи медицинским учреждениям, дважды проводилась индексация заработной платы сотрудников.

- Продолжая фокус на устойчивое развитие, в феврале этого года Компания представила Стратегию качественных изменений, рассчитанную до 2032 года, - сказал Эфендиев. - Миссия Металлоинвеста – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений.

- По итогам 2020 года EBITDA компании составила 2,5 млрд долл., незначительно изменившись по сравнению с прошлым годом. Усилия Компании были во многом направлены на оптимизацию издержек, что обеспечило рост рентабельности EBITDA до 38,5% с 36,1% годом ранее, - рассказал Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании.

В 2020 году около 260 млн долларов пошли на погашение долга, реализовано несколько сделок по рефинансированию, в том числе за счет успешных публичных заимствований на локальном рынке по рекордно низким ставкам, открыты новые кредитные линии. Как итог - размер общего долга Компании снизился на 9,5% до 3,7 млрд долларов, а погашения 2021–2022 гг. составляют 0,5 млрд долларов, что полностью обеспечено имеющимся объемом ликвидности. Показатель Чистый долг / EBITDA на конец 2020 года составил 1,3х.

Основные финансовые результаты компании за 2020 год таковы:

- Выручка 6 409 млн долл. (-7,9%)

- EBITDA 2 471 млн долл. (-1,7%)

- Рентабельность EBITDA 38,5% против 36,1% в 2019 г.

- Чистая прибыль 1 337 млн долл. (-22,8%)

- Общий долг 3 675 млн долл. (-9,5% по сравнению с 31 декабря 2019 г.)

- Чистый долг/EBITDA 1,3x против 1,5x на 31 декабря 2019 г.

- Капитальные затраты 496 млн долл. (-4,0%)

Производственные результаты:

- Железная руда 40,4 млн тонн (+0,5%)

- Окатыши 27,6 млн тонн (-1,8%)

- ГБЖ/ПВЖ 7,8 млн тонн (-0,9%)

- Чугун 2,3 млн тонн (-16,3%)

- Сталь 5,0 млн тонн (+2,0%)

В 2020 году на предприятиях компании произошел ряд важных корпоративных событий. Это:

- Ввод в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК после завершения технического перевооружения

- Модернизация обогатительной фабрики на МГОКе для увеличения объемов производства концентрата

- Реконструкция ОМ-3 на МГОКе для внедрения передовой технологии дополнительного измельчения концентрата

- МГОК начал опытное производство премиальных окатышей под металлизацию

- На ОЭМК завершился капитальный ремонт обжиговой машины, запущен новый шаропрокатный стан

- На МГОК внедрена передовая конвейерная технология транспортировки руды из карьера производительностью 15 млн тонн руды в год

- На Уральской Стали запущены новые паровые котлы ТЭЦ

- После технического перевооружения введена в эксплуатацию доменная печь №2 на Уральской Стали

В области финансовой деятельности:

- Получение нового кредитного рейтинга от АКРА на уровне «AA+(RU)» со стабильным прогнозом

- Подтверждение кредитного рейтинга от международного кредитного рейтингового агентства Fitch на уровне «BB+» со стабильным прогнозом

- Размещение по открытой подписке рублевых облигаций серий БО-04 и БО-10 на сумму 15 млрд руб.

- Продление двух действующих резервных кредитных линий в ИНГ Банке на общую сумму 200 млн долл. (или эквивалент в евро), процентная ставка по одной из линий на сумму 100 млн долл. сохраняет привязку к изменению ESG-рейтинга EcoVadis

- Привязка действующей линии предэкспортного финансирования PXF-2019/2 к ключевым показателям эффективности Компании по устойчивому развитию

- Открытие новых долгосрочных кредитных линий в Сбербанке (25 млрд руб.), Газпромбанке (15 млрд руб.), МКБ (7 млрд руб.) и МБЭС (40 млн евро) со сроками погашения 3–7 лет