Курян приглашают на кинофестиваль

Кадр из фильма "Керосин" Фото: Фото из соцсетей

КП уже рассказывала, что в Курске проходит трехдневный кинофестиваль "Сталкер". Вход на все показы бесплатный.

25 февраля курян приглашают в концертно-творческий центр «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина). Здесь покажут программу документальных фильмов, начало в 13:00.

«Я не знаю букву «Два», 2020 г., 12+, реж. Олеся Корепанова, 40 мин. (диплом жюри кинофестиваля «Сталкер» за утверждение права человека быть человеком, спецприз Управления Верховного комиссара ООН по правам человека)

Картина о взрослом человеке, который оказывается совершенно неприспособленным к самостоятельной жизни. Он не может написать письмо своей матери, которую так мечтает найти, не способен рассчитаться с продавцом в магазине… Нет, он не дурак, как считают многие. Просто однажды попал в психинтернат. И, похоже, по ошибке. Петру поставили диагноз «необучаемый», не отправили в школу… Вопреки всему уже давно возмужавший Петр отправляется в первый класс... И пусть другие смеются!

Режиссер Олеся Корепанова

Родилась в Чите. Окончила отделение журналистики Забайкальского государственного университета в 2013 году, режиссерский курс Московской киношколы «Свободное кино» в 2017 году (мастерская Олега Штрома), сценарную мастерскую Зои Кудря во ВГИКе в 2020 году (магистратура). С 2010 по 2015 работала корреспондентом на телевидении.

Фильмография: Хээтэй, 2014, Путешествие во Дворцы, 2015, Жена, 2018, По камням, 2020, Я не знаю букву «два», 2020

«Театр за колючей проволокой», 2020 г., 16+, реж. Инна Кокорина, 52 мин. (главный приз кинофестиваля «Сталкер» за лучший документальный фильм, диплом жюри киноведов и кинокритиков)

История уникального театра, основанного в 1943 году в Воркутлаге по воле двух москвичей – начальника и заключенного (Михаила Мальцева и Бориса Мордвинова). Из барака на сцену под дулами автоматов ежедневно выходили актеры и музыканты, чтобы сыграть спектакль и спасти свою жизнь. Во время войны Воркутинский лагерный музыкально-драматический театр показывал 600 спектаклей в год, а труппа состояла из 150 актеров. Их дети, внуки и друзья стали героями этого фильма.

Режиссёр Инна Кокорина родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирское театральное училище. Работала актрисой Пермского ТЮЗа и Новосибирского театра «Глобус». С 2002 – режиссер документального кино. С 2004 по 2010 работала в телекомпании «Цивилизация» (Москва). Как режиссер документальных фильмов сотрудничает с разными студиями и телеканалами.

Фильмография: Зиновий Гердт и Татьяна Правдина, 2012, Письма из русского Вердена, 2013, Олег Янковский. Полеты наяву, 2014, Выкрутасы Гарри Бардина, 2015, Высота. МГУ в Китае, 2017, Ледокол «Красин». Миссия спасать, 2018, Театр за колючей проволокой, 2020.

Центр досуга «Юность»

Показ художественного фильма и творческая встреча

Начало в 19.00

Драма «Керосин», 2019 г., 16+, реж. Юсуп Разыков, 77 мин. (приз кинофестиваля «Сталкер» за высокую художественность и верность теме прав человека).

Фильм посвящен нашим матерям. Сказочный рассказ о силе простых людей, способности жить и выживать в сложнейших жизненных обстоятельствах, о любви, преданности и красоте.

Трейлер: https://vk.com/video-20270177_456240786

Творческая встреча с кинорежиссером Юсупом Разыковым.

Режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1957 году в Ташкенте. Окончил сценарное отделение ВГИКа (мастерская В.Соловьева, В.Черныха, Л. Кожиновой, 1986). С 1999 по 2004 руководил студией «Узбекфильм». Снял более 100 фильмов и эпизодов сериалов для ТВ. Участвовал во многих российских и международных кинофестивалях и получал призы.

Избранная фильмография (режиссера):

1998 Оратор

2000 Женское царство

2001 Мужской танец

2002 Товарищ Бойкенжаев

2003 Лекарь

2004 Девичий пастух

2006 Беглянки

2010 Гастарбайтер

2013 Стыд

2017 Турецкое седло