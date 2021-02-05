В Курской области запустили современный рельсовый автобус

Железнодорожный транспорт становится все более комфортным Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 5 февраля рельсовый автобус РА-3 «Орлан» заменит рельсовый автобус РА-2 на участке Курск-Глушково.

Даже с учетом пандемии в прошлом году, 1 млн 400 тысяч пассажиров воспользовались пригородным железнодорожным транспортом. Он традиционно является удобным и всепогодным, и, мне видится, потребность существенно вырастет.

РА-3 – это современный комфортабельный дизель-поезд, способный развить скорость до 120 км/ч. Запущенный АО «Центральная ППК» двухвагонный рельсовый автобус рассчитан на 133 посадочных места, в нем созданы все условия для удобного перемещения пассажиров. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и оборудовано светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления и универсальные санитарные комнаты. Стоимость поездки на маршруте для пассажиров не изменится.

Поезд начнет курсировать по маршруту Курск-Глушково.

- Мы планируем во второй половине февраля поставить еще один рельсовый автобус на другом маршруте Курской области. Надеемся, что куряне оценят комфорт. Подвижной состав абсолютно современный. Модель сделана в соответствии с новым техническим регламентом, который подразумевает усовершенствованную систему безопасности, – рассказал Максим Дьяконов, генеральный директор АО «Центральная ППК».