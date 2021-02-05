«Открытие»: выгода, комфорт, доверие

Руководитель уверен, что развитие дистанционных каналов – тренд современности.

- Иван Николаевич, что принес прошедший год? Чем он запомнился команде «Открытия»?

- 2020 пошатнул основы многих организаций и бизнес-моделей, изменил приоритеты и планы, заставил всех нас искать новый курс в быстро меняющихся условиях. Многим организациям пришлось переводить штат на удаленную работу, искать способы поддержки сотрудников и иметь дело с вопросами социальной справедливости.

«Открытие» успешно справился со всеми вызовами и очень быстро адаптировался к условиям изменяющейся действительности, перестроил работу бизнес-процессов, продуктовые предложения и показал высокие темпы роста по всем направлениям бизнеса, как розничного, так и корпоративного.

Команде «Открытия» в Курске 2020-й год запомнился еще и тем, что, не смотря на столь существенные изменения, мы смогли воплотить в жизнь намеченные планы по переезду на новую площадку (Ленина, 77Б), где создано комфортное и современное пространство для обслуживания клиентов. В точке продаж располагаются: центр по обслуживанию розничных клиентов, ипотечного кредитования и центр по работе с предпринимателями региона.

- Сложно было работать в условиях нестабильности, массы ограничений и открытых вопросов?

- Да, было не просто. Мы понимали, что сложные условия носят относительно кратковременный характер, и своей главной задачей видели максимальную поддержку работников и создание условий для безопасного обслуживания клиентов.

Бывали моменты большой нагрузки, иногда случались переработки, эпидемиологические нормы диктовали жесткие условия, не всегда комфортные… Сотрудники банка проявили сознательность, поддерживали друг друга, максимально внимательно отнеслись ко всем пожеланиям и волнениям клиентов. Достойные показатели этого сложного во всех отношениях года - заслуга команды. Спасибо за это каждому члену коллектива банка.

Ипотека стала одним из драйверов 2020 года.

- Как выражаются в цифрах успехи прошедшего года?

- В целом, мы наблюдаем рост как корпоративного, так и розничного кредитования.

В Курске работа с клиентами малого и среднего бизнеса организована на базе специализированного центра. Данное направление относительно новое - отдел был создан в начале 2019-го, сформирована команда профессионалов, которая уже в первый год работы показала выдающиеся результаты. По итогам 2019 года кредитный портфель МСБ составил 1,1 миллиарда рублей, а за 2020 год нам удалось увеличить его на 25%, ресурсный портфель вырос более чем в 2 раза.

Стоить отметить, что достигнуть озвученных высот удалось за счёт индивидуального подхода и создания максимально комфортных условий для каждого клиента, в том числе благодаря реализации как собственных мер поддержки бизнеса, разработанных Банком, так и мер государственной поддержки.

Эффективность работы Центров МСБ оценивается в Банке по многим показателям. Согласно итоговому (интегральному) рейтингу по результатам работы за 2020 год наш центр занял 5 место из 78 по России.

Кредитование физических лиц в 2020-м выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Нами выдано 1,3 миллиарда рублей, причем в структуре выдач 55% из них составляет кредитование наличными физических лиц, 20% - ипотечное кредитование, данное направление растет очень быстро и увеличилось за год в 2 раза.

- Нестабильный год, а люди массово квартиры покупают. Почему?

- Главным образом на рост ипотеки оказало влияние неоднократное снижение Центробанком ключевой ставки. Кроме того, была запущена программа льготной ипотеки «Госпрограмма 2020». В ее рамках можно приобрести квартиру по ставке 5,99%. Определяющим фактором при выборе программы кредитования является процентная ставка, а банк Открытие предлагает одну из самых низких ставок на рынке.

Так же большой популярностью пользуется программа «Семейная ипотека». Она доступна для категории клиентов, у которых появился второй и последующий ребенок в период с января 2018 года. Процентная ставка по данной программе составит всего 4,7%, при условии покупки недвижимости от Застройщика. Более того семьи, подходящие под данную программу, с уже действующим ипотечным кредитом, могут рефинансировать его под эту же ставку 4,7%, тем самым значительно снизив свою финансовую нагрузку.

Хочу отметить еще один интересный тренд на рынке недвижимости. С началом режима самоизоляции, большую популярность приобрела программа покупки жилого дома с землей. Сейчас каждый второй клиент, рассматривающий приобретение жилья в будущем, отдал бы предпочтение частному дому или коттеджу, а не квартире. Наш банк оперативно отреагировал на потребности клиентов и в июне 2020-го мы запустили ипотечную программу «Жилой Дом».

- Кстати, об инвестициях. Куда вкладывали деньги жители Курской области?

- Продажи инвестиционных продуктов из года в год в Курской области стабильны. В 2020 году объем продаж составил более 200 миллионов рублей. Снижение ставок по вкладам физических лиц привело к тому, что наши клиенты начали искать возможность приумножить накопления другими способами.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сегодня предлагает целый комплекс продуктов, которые позволяют получить высокий доход и у наших клиентов большие возможности по выбору наиболее предпочтительного для себя варианта. Что касается цифр, то в 2020 году в структуре продаж инвестиционных продуктов наблюдалось перераспределение: в 11 раз увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов, в 2,5 раза - структурных продуктов, вырос спрос и на брокерские продукты.

Интернет-банк «Открытия» один из лучших по версии аналитического агентства Markswebb.

- Можно ли оформить их удаленно, минимизировав визиты в банк в период пандемии?

- Безусловно. Развитие дистанционных сервисов – тренд современности. На сегодняшний день около 90% предложений банка доступно нашим клиентам в удаленном формате. Большинство операций было переведено в удаленные каналы, посредством подключения клиентам мобильного и интернет банков. Важно, что наши сотрудники активно помогали курянам осваивать их, консультировали, обучали. Подводя итоги года, мы отмечаем, что количество активных дистанционных пользователей в сравнении с 2019-м выросло в 1,8 раза и составило более половины всех клиентов «Открытия» в регионе.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора, банк внедрил сервис предварительной записи, благодаря которому наши клиенты могут значительно снизить время ожидания и снизить риск для здоровья. На конец 2020 года мы так обслужили 13% клиентопотока, а с начала запуска сервиса показатель вырос почти в 5 раз.

- А как Вы оцениваете виртуальные карты? Говорят, за ними – самое ближайшее будущее.

- Виртуальная карта – это удобно. По данному продукту все делается дистанционно, нет необходимости посещать офис, носить с собой пластиковую карту. Это предложение набирает популярность у молодого поколения курян. Говорить о том, что виртуальная карта вытеснит традиционные платежные системы, на мой взгляд, преждевременно.

- А что на повестке дня у команды «Открытие»?

- Расти такими же высокими темпами. Выгода, комфорт, доверие – вот три слова, которые, по моему мнению, характеризуют наш банк. Клиентам выгодно и комфортно пользоваться нашими продуктами, безусловно, и рост показателей можно назвать важным подтверждением того, что куряне нам доверяют. В плане на 21-й год есть пункт по двукратному увеличению объемов зарплатных карт в регионе. Я уверен, что и с этой задачей мы справимся блестяще.

Автор: Екатерина Папакина